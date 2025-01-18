В 1000 раз вкуснее магазинного: готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов

Мороженое стало одним из самых любимых десертов во всем мире. Это лакомство можно без особых усилий приготовить дома, используя лишь несколько ингредиентов и потратив на приготовление всего несколько минут.

В этом рецепте всего 3 ингредиента. 24 Канал со ссылкой на ua.news рассказывает, как приготовить вкусное домашнее мороженое.

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Домашнее мороженое из трех ингредиентов

Время: 20 минут (4 часа на застывание)

20 минут (4 часа на застывание) Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 200 граммов сгущенного молока;

– 600 миллилитров сливок 33%;

– 1 чайная ложка экстракта ванили.

Приготовление:

Соедините все компоненты в глубокой емкости. Взбейте с помощью миксера, пока смесь не загустеет.

Наполните массой формочки для мороженого – если таких нет, замените их обычными картонными стаканчиками.

Осталось дождаться, пока десерт замерзнет в морозильной камере. Обычно на это уходит от 3 до 5 часов.

Простое, вкусное и быстрое угощение готово!

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