Больше не будете покупать в магазине: готовим печенье "Ушки" с сахаром, как в детстве
Печенье "Ушки" с сахаром – это любимое лакомство многих украинцев еще с детства, которое продолжает завоевывать сердца сладкоежек и сегодня. Хотя это вкусное печенье часто покупают в магазинах, его можно легко приготовить дома.
Домашнее печенье выглядит, как магазинное, но намного вкуснее. Чтобы усилить вкус, стоит добавить немного корицы. Рецептом "Ушек" с сахаром делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлия Сенич.
Читайте также Воздушное лакомство без сахара: яблочный зефир, который получится у каждого
Печенье "Ушки" с сахаром
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 упаковка теста слоеного;
– 150 граммов сахара;
– 2 столовые ложки корицы;
– 1 столовая ложка сливочного масла.
Как приготовить печенье "Ушки": смотрите видео
Приготовление:
- Размороженное слоеное тесто смажьте растопленным маслом и посыпьте сахаром с корицей.
- Сложите к центру, как на видео, и нарежьте на кусочки, шириной 0,5 сантиметров.
- Переложите печенье на противень и отправьте выпекаться в разогретой духовке до 200 градусов на 20 минут.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнее мороженое всего из трех ингредиентов.