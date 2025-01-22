Больше не будете покупать в магазине: готовим печенье "Ушки" с сахаром, как в детстве

Печенье "Ушки" с сахаром – это любимое лакомство многих украинцев еще с детства, которое продолжает завоевывать сердца сладкоежек и сегодня. Хотя это вкусное печенье часто покупают в магазинах, его можно легко приготовить дома.

Домашнее печенье выглядит, как магазинное, но намного вкуснее. Чтобы усилить вкус, стоит добавить немного корицы. Рецептом "Ушек" с сахаром делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлия Сенич. Читайте также Воздушное лакомство без сахара: яблочный зефир, который получится у каждого Печенье "Ушки" с сахаром Время: 30 минут

30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 упаковка теста слоеного;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки корицы;

– 1 столовая ложка сливочного масла. Как приготовить печенье "Ушки": смотрите видео Приготовление: Размороженное слоеное тесто смажьте растопленным маслом и посыпьте сахаром с корицей.

Сложите к центру, как на видео, и нарежьте на кусочки, шириной 0,5 сантиметров.

Переложите печенье на противень и отправьте выпекаться в разогретой духовке до 200 градусов на 20 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнее мороженое всего из трех ингредиентов.