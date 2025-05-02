Всего 2 ингредиента: домашние конфеты со вкусом детства

Эти домашние конфеты, сделанные своими руками, безусловно понравятся вашим близким. На их приготовление понадобится минимум времени и ингредиентов.

Сделать вкусное лакомство можно всего из двух ингредиентов – молока и сахара. Рецептом домашних конфет из 2 ингредиентов делится 24 Канал со ссылкой на UA.новости. Читайте также Всегда получаются: бельгийские вафли, которые оценит вся семья Домашние конфеты из 2 ингредиентов Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 граммов сахара;

– 100 миллилитров молока. Приготовление: Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Насыпьте в нее сахар и залейте молоком. Огонь должен быть маленьким, чтобы ничего не пригорело.

Постепенно масса уменьшится в объеме. Также она должна потемнеть и появится едва заметная корочка.

Перелейте массу в нужную вам тарелку. Немного смажьте ее перед тем маслом или маслом без запаха. За 5 – 10 минут масса схватится.

Теперь набирайте ее ложкой и трамбуйте в формочки, чтобы придать конфетам красивый вид. Будет немного липнуть, но справиться возможно. Конфеты готовы. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: клубничные желейные конфеты.