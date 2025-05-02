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2 мая, 12:33
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Всего 2 ингредиента: домашние конфеты со вкусом детства

Марта Касиянчук

Эти домашние конфеты, сделанные своими руками, безусловно понравятся вашим близким. На их приготовление понадобится минимум времени и ингредиентов.

Сделать вкусное лакомство можно всего из двух ингредиентов – молока и сахара. Рецептом домашних конфет из 2 ингредиентов делится 24 Канал со ссылкой на UA.новости.

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Домашние конфеты из 2 ингредиентов

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 300 граммов сахара;
– 100 миллилитров молока.

Приготовление:

  1. Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Насыпьте в нее сахар и залейте молоком. Огонь должен быть маленьким, чтобы ничего не пригорело.
     
  2. Постепенно масса уменьшится в объеме. Также она должна потемнеть и появится едва заметная корочка.
     
  3. Перелейте массу в нужную вам тарелку. Немного смажьте ее перед тем маслом или маслом без запаха. За 5 – 10 минут масса схватится.
     
  4. Теперь набирайте ее ложкой и трамбуйте в формочки, чтобы придать конфетам красивый вид. Будет немного липнуть, но справиться возможно. Конфеты готовы.

Приятного аппетита!

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