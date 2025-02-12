"Кабаносы больше не покупаю": Эктор показал, как приготовить идеальный перекус под сериал

Часто трудно определиться с закусками к фильму, и обычно выбор приходится на магазинные чипсы, сухарики и другие хрустики. Но гораздо вкуснее будут вкусности, приготовленные самостоятельно. И ими могут стать домашние кабаносы.

Оказывается, сделать их самому довольно просто. 24 Канал со ссылкой на звездного телеповара Эктора Хименес-Браво делится рецептом домашних кабаносов.

Читайте также Идеально на закуску: рецепт хрустящих сырных палочек на сковороде

Домашние кабаносы от Эктора

Время: 4 часа

4 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– соль, перец черный – по вкусу;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– 0,5 чайной ложки паприки сладкой;

– 0,5 чайной ложки чили сухого.

Как приготовить куриные кабаносы дома: смотрите видео

Приготовление:

Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.

Добавьте к фаршу соль и специи, перемешайте.

Поместите фарш в кондитерский мешок или пакет-слайдер.

Сформируйте колбаски на пергаменте и сушите в духовке при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.

После этого достаньте их, остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Приготовьте также: намазку на хлеб из сельди и еще нескольких ингредиентов.