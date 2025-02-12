"Кабаносы больше не покупаю": Эктор показал, как приготовить идеальный перекус под сериал
Часто трудно определиться с закусками к фильму, и обычно выбор приходится на магазинные чипсы, сухарики и другие хрустики. Но гораздо вкуснее будут вкусности, приготовленные самостоятельно. И ими могут стать домашние кабаносы.
Оказывается, сделать их самому довольно просто. 24 Канал со ссылкой на звездного телеповара Эктора Хименес-Браво делится рецептом домашних кабаносов.
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Домашние кабаносы от Эктора
- Время: 4 часа
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– соль, перец черный – по вкусу;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– 0,5 чайной ложки паприки сладкой;
– 0,5 чайной ложки чили сухого.
Как приготовить куриные кабаносы дома: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.
- Добавьте к фаршу соль и специи, перемешайте.
- Поместите фарш в кондитерский мешок или пакет-слайдер.
- Сформируйте колбаски на пергаменте и сушите в духовке при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.
- После этого достаньте их, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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