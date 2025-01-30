Свое всегда лучше: выпекаем домашний хлеб, который лучше любых булочек
Домашний хлеб – это не так сложно, как кажется. А результат подарит такие эмоции, что вы захотите делать его чуть ли не каждый день.
Ароматный домашний хлеб должна уметь готовить каждая хозяйка. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Господинька", с которым у вас не возникнет трудностей, а результат точно превзойдет все ожидания.
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Рецепт домашнего хлеба
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 миллилитров теплого молока;
– 60 граммов сахара;
– 8 граммов сухих дрожжей;
– 1 яйцо + 1 белок;
– 600 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 60 граммов сливочного масла;
– 1 желток + 2 чайные ложки молока (для смазывания).
Приготовление:
- Теплое молоко смешиваем с сахаром и дрожжами. Накрываем полотенцем и оставляем на 5 – 10 минут.
- Добавляем яйцо и перемешиваем.
- Просеиваем муку, добавляем соль и замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто на стол, добавляем сливочное масло и вымешиваем тесто, пока оно не станет гладким. Накрываем тесто пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте. Если тесто липкое, можно добавить немного муки.
- Посыпаем стол мукой. Делим тесто на 2 части. Каждую раскатываем, смазываем сливочным маслом и сворачиваем края. Слегка раскатываем снова и сворачиваем в рулет.
- Делаем 5 – 6 надрезов по ширине.
- Оставляем под полотенцем еще на 20 минут.
- Смазываем хлебцы взбитым желтком с молоком.
- Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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