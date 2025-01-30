Свое всегда лучше: выпекаем домашний хлеб, который лучше любых булочек

Домашний хлеб – это не так сложно, как кажется. А результат подарит такие эмоции, что вы захотите делать его чуть ли не каждый день.

Ароматный домашний хлеб должна уметь готовить каждая хозяйка. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Господинька", с которым у вас не возникнет трудностей, а результат точно превзойдет все ожидания. Читайте также Подруги лопнут от зависти, когда вы сбросите им фото: пицца-"бомбочки", которые признали шедевром Рецепт домашнего хлеба Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 60 граммов сахара;

– 8 граммов сухих дрожжей;

– 1 яйцо + 1 белок;

– 600 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1 желток + 2 чайные ложки молока (для смазывания). Приготовление: Теплое молоко смешиваем с сахаром и дрожжами. Накрываем полотенцем и оставляем на 5 – 10 минут. Добавляем яйцо и перемешиваем. Просеиваем муку, добавляем соль и замешиваем тесто. Перекладываем тесто на стол, добавляем сливочное масло и вымешиваем тесто, пока оно не станет гладким. Накрываем тесто пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте. Если тесто липкое, можно добавить немного муки. Посыпаем стол мукой. Делим тесто на 2 части. Каждую раскатываем, смазываем сливочным маслом и сворачиваем края. Слегка раскатываем снова и сворачиваем в рулет. Делаем 5 – 6 надрезов по ширине. Оставляем под полотенцем еще на 20 минут. Смазываем хлебцы взбитым желтком с молоком. Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Вкуснее, чем морковь: как приготовить перец по-корейски.