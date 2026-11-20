В результате получается освежающий напиток с нежной кислинкой, ярким медово-яблочным ароматом и приятными пузырьками, который прекрасно подходит как для уютных зимних вечеров, так и для праздничного стола.

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Как приготовить сидр дома?

Время : 40 минут + брожение и выдержка

: 40 минут + брожение и выдержка Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 килограмма сочных поздних яблок (лучше сочетать сладкие и кислые сорта);

– 150 граммов белого сахара;

– 300 миллилитров чистой питьевой воды;

для аромата (по желанию):

– 1 палочка корицы;

– 3 бутона гвоздики;

– 1/2 чайной ложки изюма (если яблоки были тщательно вымыты).

Приготовление:

Для начала переберите яблоки, удалите поврежденные участки и сердцевину с косточками, чтобы напиток не горчил. Если вы планируете готовить сидр на диких дрожжах из кожуры, плоды достаточно просто протереть сухой чистой салфеткой без мытья, а если вымыли их водой – добавьте в сусло несколько немытых темных изюминок. Нарежьте яблоки кусочками и выжмите из них сок с помощью соковыжималки или измельчите мякоть блендером и тщательно отжмите через несколько слоев марли. У вас должно получиться около 1,8 – 2 литров натурального сока. Перелейте яблочный сок в чистую 3-литровую стеклянную банку или бутыль, добавьте питьевую воду, всыпьте сахар (из расчета примерно 70 – 80 граммов на 1 литр жидкости для легкого напитка) и перемешайте деревянной ложкой до полного растворения кристаллов. На этом этапе по желанию можно добавить палочку корицы и гвоздику для легкого пряного оттенка. Наденьте на горлышко банки гидрозатвор или обычную медицинскую перчатку с проколотым иглой 1 пальцем и поставьте емкость в темное место при комнатной температуре 20 – 24 градуса на 10 – 14 дней. Когда активное брожение завершится, перчатка опустится, а на дне образуется плотный осадок, аккуратно слейте светлый сидр через тонкую трубочку в чистые стеклянные бутылки, не затрагивая осадок. Плотно закройте бутылки, по желанию добавив по 1/2 чайной ложки сахара в каждую для естественной газации, оставьте в тепле еще на 3 – 4 дня, после чего переставьте в холодильник минимум на 5 – 7 дней для осветления и дозревания вкуса.

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Какие сорта яблок дают лучший вкус сидра

Секрет сбалансированного сидра заключается в правильном сочетании разных сортов, ведь напиток только из сладких яблок получается слишком пресным, а исключительно из кислых – резким. Лучше всего сочетать в пропорции 2 к 1 сладкие сочные плоды, такие как "Голден Делишес" или "Фуджи", с ароматными кисло-сладкими и терпкими сортами, такими как "Симиренко", "Антоновка" или "Гренни Смит". Именно танины и природные кислоты поздних зимних яблок формируют глубокое, чистое послевкусие и помогают напитку естественным образом осветлиться без дополнительной фильтрации.