Як приготувати сидр вдома / Pixabay
Кінець листопада – ідеальний момент, щоб переробити останні пізні яблука на легкий, ароматний домашній сидр. На відміну від складного виноробства, класичний лайтовий сидр готується без професійного обладнання, спирту чи зайвої хімії: достатньо свіжовичавленого соку, дрібки цукру та трохи терпіння, поки природні дріжджі зроблять свою справу.
У результаті виходить освіжний напій із делікатною кислинкою, яскравим медово-яблучним ароматом і приємними бульбашками, який чудово пасує і до затишних зимових вечорів, і до святкового столу.
Як приготувати сидр вдома?
- Час: 40 хвилин + бродіння та витримка
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми соковитих пізніх яблук (краще поєднати солодкі та кислі сорти);
– 150 грамів білого цукру;
– 300 мілілітрів чистої питної води;
для аромату (за бажанням):
– 1 паличка кориці;
– 3 бутони гвоздики;
– 1/2 чайної ложки родзинок (якщо яблука були ретельно вимиті).
Приготування:
- Для старту переберіть яблука, видаліть пошкоджені ділянки та серцевини з кісточками, щоб напій не гірчив.
- Якщо ви плануєте готувати сидр на диких дріжджах із шкірки, плоди достатньо просто протерти сухою чистою серветкою без миття, а якщо вимили їх водою – додайте в сусло кілька немитих темних родзинок.
- Наріжте яблука шматочками та вичавіть із них сік за допомогою соковитискача або подрібніть м'якоть блендером і ретельно відтисніть через кілька шарів марлі. У вас має вийти близько 1,8 – 2 літрів натурального соку.
- Перелийте яблучний сік у чисту 3-літрову скляну банку або бутель, додайте питну воду, всипте цукор (з розрахунку приблизно 70 – 80 грамів на 1 літр рідини для легкого напою) та перемішайте дерев'яною ложкою до повного розчинення кристалів.
- На цьому етапі за бажанням можна додати паличку кориці та гвоздику для легкого пряного відтінку.
- Надягніть на горлечко банки гідрозатвор або звичайну медичну рукавичку з проколеним голкою 1 пальцем і поставте ємність у темне місце за кімнатної температури 20 – 24 градуси на 10 – 14 днів.
- Коли активне бродіння завершиться, рукавичка опаде, а на дні утвориться щільний осад, акуратно злийте світлий сидр через тонку трубочку в чисті скляні пляшки, не зачіпаючи гущу.
- Щільно закрийте пляшки, за бажанням додавши по 1/2 чайної ложки цукру в кожну для природної газації, залиште в теплі ще на 3 – 4 дні, після чого переставте в холодильник мінімум на 5 – 7 днів для освітлення та дозрівання смаку.
Які сорти яблук дають найкращий смак сидру
Секрет збалансованого сидру полягає у правильній комбінації різних сортів, адже напій лише із солодких яблук виходить надто пласким, а виключно з кислих – різким. Найкраще поєднувати у пропорції 2 до 1 солодкі соковиті плоди на кшталт "Голден Делішес" або "Фуджі" з ароматними кисло-солодкими та терпкими сортами, такими як "Симиренко", "Антонівка" або "Гренні Сміт". Саме таніни та природні кислоти пізніх зимових яблук формують глибокий, чистий післясмак і допомагають напою природно освітлитися без додаткової фільтрації.
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