У результаті виходить освіжний напій із делікатною кислинкою, яскравим медово-яблучним ароматом і приємними бульбашками, який чудово пасує і до затишних зимових вечорів, і до святкового столу.

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Як приготувати сидр вдома?

Час : 40 хвилин + бродіння та витримка

: 40 хвилин + бродіння та витримка Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми соковитих пізніх яблук (краще поєднати солодкі та кислі сорти);

– 150 грамів білого цукру;

– 300 мілілітрів чистої питної води;

для аромату (за бажанням):

– 1 паличка кориці;

– 3 бутони гвоздики;

– 1/2 чайної ложки родзинок (якщо яблука були ретельно вимиті).

Приготування:

Для старту переберіть яблука, видаліть пошкоджені ділянки та серцевини з кісточками, щоб напій не гірчив. Якщо ви плануєте готувати сидр на диких дріжджах із шкірки, плоди достатньо просто протерти сухою чистою серветкою без миття, а якщо вимили їх водою – додайте в сусло кілька немитих темних родзинок. Наріжте яблука шматочками та вичавіть із них сік за допомогою соковитискача або подрібніть м'якоть блендером і ретельно відтисніть через кілька шарів марлі. У вас має вийти близько 1,8 – 2 літрів натурального соку. Перелийте яблучний сік у чисту 3-літрову скляну банку або бутель, додайте питну воду, всипте цукор (з розрахунку приблизно 70 – 80 грамів на 1 літр рідини для легкого напою) та перемішайте дерев'яною ложкою до повного розчинення кристалів. На цьому етапі за бажанням можна додати паличку кориці та гвоздику для легкого пряного відтінку. Надягніть на горлечко банки гідрозатвор або звичайну медичну рукавичку з проколеним голкою 1 пальцем і поставте ємність у темне місце за кімнатної температури 20 – 24 градуси на 10 – 14 днів. Коли активне бродіння завершиться, рукавичка опаде, а на дні утвориться щільний осад, акуратно злийте світлий сидр через тонку трубочку в чисті скляні пляшки, не зачіпаючи гущу. Щільно закрийте пляшки, за бажанням додавши по 1/2 чайної ложки цукру в кожну для природної газації, залиште в теплі ще на 3 – 4 дні, після чого переставте в холодильник мінімум на 5 – 7 днів для освітлення та дозрівання смаку.

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Які сорти яблук дають найкращий смак сидру

Секрет збалансованого сидру полягає у правильній комбінації різних сортів, адже напій лише із солодких яблук виходить надто пласким, а виключно з кислих – різким. Найкраще поєднувати у пропорції 2 до 1 солодкі соковиті плоди на кшталт "Голден Делішес" або "Фуджі" з ароматними кисло-солодкими та терпкими сортами, такими як "Симиренко", "Антонівка" або "Гренні Сміт". Саме таніни та природні кислоти пізніх зимових яблук формують глибокий, чистий післясмак і допомагають напою природно освітлитися без додаткової фільтрації.