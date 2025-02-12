И близко не стоит возле магазинного: готовим невероятно вкусный домашний кетчуп

Кетчуп – любимый соус, который мы используем к разнообразным блюдам в течение всего года. И стоит всего один раз приготовить домашний, чтобы навсегда отказаться от покупного.

Это сделать совсем не сложно, а еще приятнее его смаковать. 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik рассказывает, как приготовить домашний кетчуп из помидоров. Читайте также Не такая, как всегда: ореховая паста для бутербродов за 15 минут Домашний кетчуп – рецепт Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 1 чайная ложка соли;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов уксуса;

– 1 столовая ложка приправы для корейской моркови. Приготовление: Первым делом сделайте томатный сок. Помидоры разрежьте на 4 – 6 частей, заложите в кастрюлю и варите на среднем огне 30 минут. Периодически помешивайте.

После того как это время истекло, кастрюлю снимите с плиты и дайте остыть. Тогда помидорную смесь пропустите через сито.

Верните сок на плиту и добавьте все остальные ингредиенты, кроме уксуса и крахмала. Овощную массу доведите до кипения и дайте ей провариться еще 30 минут.

Тогда разведите крахмал в холодной воде и медленно введите его в кастрюлю. Еще раз доведите все до кипения, влейте уксус и варите в течение 10 минут. Кетчуп готов.

Теперь простерилизуйте банки и разлейте в них соус. Закатайте крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и нежнейший паштет из куриной печени.