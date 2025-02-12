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12 февраля, 15:39
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И близко не стоит возле магазинного: готовим невероятно вкусный домашний кетчуп

Марта Касиянчук

Кетчуп – любимый соус, который мы используем к разнообразным блюдам в течение всего года. И стоит всего один раз приготовить домашний, чтобы навсегда отказаться от покупного.

Это сделать совсем не сложно, а еще приятнее его смаковать. 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik рассказывает, как приготовить домашний кетчуп из помидоров.

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Домашний кетчуп – рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 1 чайная ложка соли;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов уксуса;
– 1 столовая ложка приправы для корейской моркови.

Приготовление:

  1. Первым делом сделайте томатный сок. Помидоры разрежьте на 4 – 6 частей, заложите в кастрюлю и варите на среднем огне 30 минут. Периодически помешивайте.
     
  2. После того как это время истекло, кастрюлю снимите с плиты и дайте остыть. Тогда помидорную смесь пропустите через сито.
     
  3. Верните сок на плиту и добавьте все остальные ингредиенты, кроме уксуса и крахмала. Овощную массу доведите до кипения и дайте ей провариться еще 30 минут.
     
  4. Тогда разведите крахмал в холодной воде и медленно введите его в кастрюлю. Еще раз доведите все до кипения, влейте уксус и варите в течение 10 минут. Кетчуп готов.
     
  5. Теперь простерилизуйте банки и разлейте в них соус. Закатайте крышками.

Приятного аппетита!

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