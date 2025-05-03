Да, это реально: готовим домашний майонез за 60 секунд
В мире, где все больше внимания уделяется здоровью и хорошему самочувствию, потребители часто озадачены длинными перечнями состава продуктов. Тем, кто все еще покупает майонез в магазине, следует осознать, что существует более здоровый вариант.
Домашний майонез не только не уступает по вкусу, но и является более питательной альтернативой. Для того чтобы приготовить майонез надо 6 ингредиентов и 60 секунд максимум, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.
Читайте также Не бутербродами едиными: эта намазка с лекарственной колбасой поднимет закуску на новый уровень
Домашний майонез
- Время: 1 минута
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 200 миллилитров рафинированного масла;
– 1 чайная ложка мягкой горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Возьмите полулитровую стеклянную банку, вбейте свежее яйцо, но так, чтобы желток не растекся. Добавьте соль, сахар, масло, горчицу и лимонный сок.
- Опустите блендер в банку так, чтобы он захватил желток и взбивайте в течение 30 секунд, не поднимая блендер.
- После этого еще 10 – 15 секунд взбейте движениями вверх-вниз – все, майонез готов.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: намазка с авокадо и яйцом.