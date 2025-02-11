11 февраля, 21:21
Хватит покупать его в магазине: домашний майонез на вареных яйцах от финалистки "МастерШеф"
Майонез – это соус, без которого не обойтись. И его так легко можно приготовить дома и быть уверенным в пользе продукта!
Часто у многих возникают сомнения относительно пользы приобретенного майонеза. 24 Канал предлагает навсегда избавиться от этих размышлений с рецептом суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт домашнего майонеза
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 миллилитров льняного масла;
– 50 – 100 миллилитров воды (регулировать густоту);
– чайная ложка соли;
– сок четвертинки лимона;
– 8 листочков базилика.
Приготовление:
- Сварите яйца и очистите.
- Поместите все ингредиенты в чашу блендера.
- Добавляйте воду постепенно, зависимости от того, какая плотность майонеза вам больше нравится.
Приятного аппетита!
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