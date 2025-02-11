Хватит покупать его в магазине: домашний майонез на вареных яйцах от финалистки "МастерШеф"

Майонез – это соус, без которого не обойтись. И его так легко можно приготовить дома и быть уверенным в пользе продукта!

Часто у многих возникают сомнения относительно пользы приобретенного майонеза. 24 Канал предлагает навсегда избавиться от этих размышлений с рецептом суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме. Читайте также Сода или разрыхлитель: как понять, что лучше добавить в тесто для идеального результата Рецепт домашнего майонеза Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 50 миллилитров льняного масла;

– 50 – 100 миллилитров воды (регулировать густоту);

– чайная ложка соли;

– сок четвертинки лимона;

– 8 листочков базилика. Приготовление: Сварите яйца и очистите. Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Добавляйте воду постепенно, зависимости от того, какая плотность майонеза вам больше нравится. Приятного аппетита! Чай будет особенно вкусным: секрет напитка, которым пользуются в Китае.