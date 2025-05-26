Лучше того, что в супермаркете: готовим домашний плавленый сыр

Домашний плавленый сыр – вкусная альтернатива магазинным сортам. Этот сыр можно использовать в различных блюдах, включая бутерброды, супы и тарталетки.

Этот рецепт вы точно захотите сохранить, ведь он – простой и быстрый. Как приготовить домашний плавленый сыр рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lady.

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Домашний плавленый сыр

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки соды пищевой;

– 1 чайная ложка укропа сушеного.

Приготовление:

Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда оно немного остынет, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.

Добавьте мягкий творог и хорошо перемешайте. Для того чтобы сделать творожную массу более однородной, можно взбить все блендером.

В большой кастрюле вскипятите воду, сверху поставьте кастрюлю с творожной массой и, непрерывно помешивая, плавите творог, пока он не станет однородным и слегка тягучим.

Теперь снимите кастрюлю с сыром с водяной бани и добавьте соль, соду и сушеный укроп. Перемешайте и ваш плавленый сыр готов.

Приятного аппетита!

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