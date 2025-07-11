Никакой мороки – смешал и готово: сыр "Филадельфия" в домашних условиях из 4 ингредиентов

Сливочный сыр – это вкусный молочный продукт, который имеет богатый, нежный вкус и кремовую консистенцию. Его можно использовать в различных кулинарных экспериментах – от намазывания на хлеб до десертных кремов.

24 Канал со ссылкой на ua.новости делится рецептом идеального сливочного сыра. В результате получается около 500 граммов готового продукта. Читайте также С ней точно не прогадаете: идеальная бутербродная намазка с селедкой Сливочный сыр Время: 12 часов

12 часов Порции: 1 Ингредиенты:

– 400 граммов сметаны 20%;

– 300 граммов йогурта;

– 0,5 чайной ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка соли. Приготовление: В сметану добавьте натуральный йогурт без наполнителей. Также добавьте лимонный сок и соль. Перемешайте до однородной массы.

На глубокую миску поставьте сито, а в него марлю. Выложите массу из творога, заверните марлю. Сверху поставьте тарелку, а на нее что-то тяжелое или чашку с водой. Поместите на 12 часов в холодильник.

Сыворотка должна полностью стечь – тогда сыр будет готов. При необходимости можете еще немного выжать сыворотку марлей. Приятного аппетита! Тоже сделайте: намазка из вареных яиц и тунца.