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3 августа, 14:30
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Никто и не заметит разницы: домашняя намазка "Филадельфия" – в магазине больше не будете покупать

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сыр "Филадельфия" можно приготовить всего за 10 минут, но нужно перетерпеть ночь в холодильнике.
  • Домашняя версия такого сыра ничем не уступает магазинным аналогом. А получается не только вкуснее, но и бюджетнее.

Сыр "Филадельфия" можно легко приготовить самому. Благодаря своей нежной текстуре и сливочному вкусу домашняя версия не только не уступает по вкусу оригинальному продукту, но и часто лучше и бюджетнее магазинных.

Вам понадобится всего 3 продукта и совсем немного вдохновения. Рецептом домашнего сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1минута.

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Как приготовить сыр "Филадельфия", как из магазина?

  • Время: 10 минут (8 часов в холодильнике)
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 350 граммов сметаны; 
– 0,5 чайной ложки соли; 
– 1,5 чайной ложки лимонного сока.

Приготовление:

  1. К сметане всыпьте соль и добавьте лимонный сок. Тщательно перемешайте массу ложкой, чтобы и нижний слой сметаны просолился и пропитался соком.
     
  2. Возьмите мисочку и поставьте на нее сито. Выстелите 2 слоями марли и переложите туда массу. Заверните края марли конвертиком, а сверху поставьте блюдечко и прижмите.
     
  3. Практически сразу начнет выделяться сыворотка. Поставьте конструкцию в холодильник. Через 2 часа проверьте, если нужно слить сыворотку – сделайте это. 
     
  4. Оставьте будущий сыр в холодильнике до утра. После этого достаньте, снимите тарелочку, разверните марлю и осторожно переверните полученный продукт на тарелку. Можете мазать хлеб.

Приятного аппетита!

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