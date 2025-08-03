Сыр "Филадельфия" можно легко приготовить самому. Благодаря своей нежной текстуре и сливочному вкусу домашняя версия не только не уступает по вкусу оригинальному продукту, но и часто лучше и бюджетнее магазинных.

Вам понадобится всего 3 продукта и совсем немного вдохновения. Рецептом домашнего сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1минута. Читайте также Его величество сама сливочность: готовим паштет, который захочется есть просто ложкой Как приготовить сыр "Филадельфия", как из магазина? Время: 10 минут (8 часов в холодильнике)

10 минут (8 часов в холодильнике) Порции: 1 Ингредиенты:

– 350 граммов сметаны;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1,5 чайной ложки лимонного сока. Приготовление: К сметане всыпьте соль и добавьте лимонный сок. Тщательно перемешайте массу ложкой, чтобы и нижний слой сметаны просолился и пропитался соком.

Возьмите мисочку и поставьте на нее сито. Выстелите 2 слоями марли и переложите туда массу. Заверните края марли конвертиком, а сверху поставьте блюдечко и прижмите.

Практически сразу начнет выделяться сыворотка. Поставьте конструкцию в холодильник. Через 2 часа проверьте, если нужно слить сыворотку – сделайте это.

Оставьте будущий сыр в холодильнике до утра. После этого достаньте, снимите тарелочку, разверните марлю и осторожно переверните полученный продукт на тарелку. Можете мазать хлеб. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и японский майонез от Эктора.