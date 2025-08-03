3 августа, 14:30
Никто и не заметит разницы: домашняя намазка "Филадельфия" – в магазине больше не будете покупать
Основні тези
- Сыр "Филадельфия" можно приготовить всего за 10 минут, но нужно перетерпеть ночь в холодильнике.
- Домашняя версия такого сыра ничем не уступает магазинным аналогом. А получается не только вкуснее, но и бюджетнее.
Сыр "Филадельфия" можно легко приготовить самому. Благодаря своей нежной текстуре и сливочному вкусу домашняя версия не только не уступает по вкусу оригинальному продукту, но и часто лучше и бюджетнее магазинных.
Вам понадобится всего 3 продукта и совсем немного вдохновения. Рецептом домашнего сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1минута.
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Как приготовить сыр "Филадельфия", как из магазина?
- Время: 10 минут (8 часов в холодильнике)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 350 граммов сметаны;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1,5 чайной ложки лимонного сока.
Приготовление:
- К сметане всыпьте соль и добавьте лимонный сок. Тщательно перемешайте массу ложкой, чтобы и нижний слой сметаны просолился и пропитался соком.
- Возьмите мисочку и поставьте на нее сито. Выстелите 2 слоями марли и переложите туда массу. Заверните края марли конвертиком, а сверху поставьте блюдечко и прижмите.
- Практически сразу начнет выделяться сыворотка. Поставьте конструкцию в холодильник. Через 2 часа проверьте, если нужно слить сыворотку – сделайте это.
- Оставьте будущий сыр в холодильнике до утра. После этого достаньте, снимите тарелочку, разверните марлю и осторожно переверните полученный продукт на тарелку. Можете мазать хлеб.
Приятного аппетита!
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