Такая заготовка на зиму должна быть в каждой семье: нереально вкусная грибная икра

Грибная икра – универсальная и ароматная закуска, которая идеально подходит для бутербродов или как начинка для пирогов и вареников. Зимой эта грибная паста будет неоценимой.

Она бюджетная, питательная и прекрасно подходит для постного меню. Рецептом грибной икры делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Как закрыть грибную икру?

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма белых грибов;

– 3 лука;

– 3 моркови;

– 200 миллилитров масла подсолнечного;

– 3 лавровых листа;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка перца черного молотого;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки уксуса 9%.

Приготовление:

Хорошо промойте грибы, крупные при необходимости нарежьте. Отварите в подсоленной кипящей воде 20 минут, затем выложите на дуршлаг.

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками. На половине масла сначала поджарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите еще 5 – 7 минут.

Отваренные грибы с овощами измельчите блендером или мясорубкой до однородной массы.

В кастрюле с толстым дном тушите массу с оставшимся маслом, солью, перцем, лавровым листом 40 – 50 минут. За 10 минут до конца добавьте чеснок и уксус.

Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните банки вверх дном и укройте одеялом до остывания. Храните в темном прохладном месте.

Готово!

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