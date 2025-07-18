Она бюджетная, питательная и прекрасно подходит для постного меню. Рецептом грибной икры делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Как закрыть грибную икру?
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 килограмма белых грибов;
– 3 лука;
– 3 моркови;
– 200 миллилитров масла подсолнечного;
– 3 лавровых листа;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка перца черного молотого;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки уксуса 9%.
Приготовление:
- Хорошо промойте грибы, крупные при необходимости нарежьте. Отварите в подсоленной кипящей воде 20 минут, затем выложите на дуршлаг.
- Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками. На половине масла сначала поджарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите еще 5 – 7 минут.
- Отваренные грибы с овощами измельчите блендером или мясорубкой до однородной массы.
- В кастрюле с толстым дном тушите массу с оставшимся маслом, солью, перцем, лавровым листом 40 – 50 минут. За 10 минут до конца добавьте чеснок и уксус.
- Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните банки вверх дном и укройте одеялом до остывания. Храните в темном прохладном месте.
Готово!
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