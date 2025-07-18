Вона бюджетна, поживна та чудово підходить для пісного меню. Рецептом грибної ікри ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як закрити грибну ікру?

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми білих грибів;

– 3 цибулі;

– 3 моркви;

– 200 мілілітрів олії соняшникової;

– 3 лаврові листи;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка перцю чорного меленого;

– 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

Добре промийте гриби, великі за потреби наріжте. Відваріть у підсоленій киплячій воді 20 хвилин, потім викладіть на друшляк.

Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте кубиками. На половині олії спершу підсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву й тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.

Відварені гриби з овочами подрібніть блендером або м'ясорубкою до однорідної маси.

У каструлі з товстим дном тушкуйте масу з рештою олії, сіллю, перцем, лавровим листом 40 – 50 хвилин. За 10 хвилин до кінця додайте часник і оцет.

Розкладіть гарячу ікру по стерилізованих банках, закрутіть кришками, переверніть банки вверх дном та вкрийте ковдрою до охолодження. Зберігайте у темному прохолодному місці.

Готово!

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