Вона бюджетна, поживна та чудово підходить для пісного меню. Рецептом грибної ікри ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
Читайте також Ідеально на тости й до випічки: такого оригінального абрикосового джему ви ще не готували
Як закрити грибну ікру?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми білих грибів;
– 3 цибулі;
– 3 моркви;
– 200 мілілітрів олії соняшникової;
– 3 лаврові листи;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю чорного меленого;
– 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки оцту 9%.
Приготування:
- Добре промийте гриби, великі за потреби наріжте. Відваріть у підсоленій киплячій воді 20 хвилин, потім викладіть на друшляк.
- Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте кубиками. На половині олії спершу підсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву й тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.
- Відварені гриби з овочами подрібніть блендером або м'ясорубкою до однорідної маси.
- У каструлі з товстим дном тушкуйте масу з рештою олії, сіллю, перцем, лавровим листом 40 – 50 хвилин. За 10 хвилин до кінця додайте часник і оцет.
- Розкладіть гарячу ікру по стерилізованих банках, закрутіть кришками, переверніть банки вверх дном та вкрийте ковдрою до охолодження. Зберігайте у темному прохолодному місці.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді закрийте і ці солодкі та соковиті помідори половинками.