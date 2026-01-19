Домашняя вареная колбаса без магазинных добавок: получается с первого раза

Домашняя вареная колбаса – это возможность точно знать, что вы едите. Без оболочек, красителей и лишних добавок - только мясо и специи.

Такая закуска готовится проще, чем кажется, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Аlionakarpiuk. Она легко заменяет магазинную колбасу для бутербродов, салатов и ежедневного стола.

Как приготовить домашнюю вареную колбасу?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных четвертинок;

– 1 луковица репчатого лука;

– 1 морковь;

– 2 лавровых листа;

– 0,5 чайной ложки молотого перца;

– 1 чайная ложка соли;

– 30–50 миллилитров свекольного сока;

– 27 граммов желатина;

– вода.

Готовим аппетитную колбасу дома: видео

Приготовление:

Куриное мясо промыть, выложить в кастрюлю вместе с очищенными луком и морковью, добавить лавровый лист, соль и перец, залить водой и довести до кипения. После закипания уменьшить огонь до минимума и варить около двух часов, пока мясо легко не будет отделяться от костей. Готовый бульон слить в отдельную емкость и отложить. Для свекольного сока свеклу натереть на мелкой терке или измельчить блендером и отжать жидкость. Отваренное мясо снять с костей, при необходимости слегка подсолить, добавить примерно 150 миллилитров бульона и свекольный сок, после чего перебить массу погружным блендером до однородной консистенции. В отдельной посуде соединить 100 миллилитров бульона комнатной температуры с желатином, хорошо перемешать и оставить на 5 – 10 минут для набухания, далее осторожно прогреть в микроволновой печи, не доводя до кипения. Растопленный желатин влить в мясную массу и еще раз тщательно перебить блендером. В пластиковой бутылке из-под воды или сока срезать верхнюю часть, наполнить ее подготовленной мясной смесью и поставить в холодильник на 3 – 4 часа до полной стабилизации. После застывания аккуратно разрезать бутылку ножницами и достать готовую домашнюю вареную колбасу.

Какие специи хорошо подходят для курятины?

Существует четыре основные категории приправ: соль, перец, сахар или другие подсластители, пишет Allrecipes. Каждый тип подчеркивает ряд вкусовых профилей блюда и придает ему свои уникальные свойства, чтобы добавить глубины и дразнить вкусовые рецепторы.

Для курицы также идеально подходят тимьян, шалфей, майоран, розмарин, перец и мускатный орех. Еще не будут лишними куркума, паприка и сельдерейная соль.

