28 марта, 15:59
Всегда получается: готовим домашнюю сгущенку
Сгущенное молоко – это лакомство помнят многие еще с детства. Правда, магазинная сгущенка может быть низкого качества, а то и вовсе вредной.
Не беда – сделать его дома легко, и понадобится всего 4 ингредиента. Как приготовить вареную сгущенку дома рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Читайте также Не крошится и не липнет: рецепт идеальной глазури на ваш кулич
Домашнее вареное сгущенное молоко
- Время: 35 минут (3 часа варки)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 литр молока;
– 0,5 килограмма сахара;
– 10 граммов сахара ванильного;
– 5 граммов соды пищевой.
Приготовление:
- В кастрюлю налейте молоко и поставьте греться на средний огонь.
- Когда оно станет теплым, добавьте обычный и ванильный сахар, соду. Мешайте венчиком, пока сахар не растворится.
- Прикрутите огонь до минимального и варите 2,5 – 3 часа, время от времени помешивая. Готовьте, пока молоко не загустеет и не станет карамельного цвета. Объем должен уменьшиться почти на половину.
- Затем дайте немного остыть. Готовое сгущенное молоко разлейте по банкам, закройте крышками и поставьте в холодильник.
Готово!
Тоже вкусно: как приготовить шоколадный панеттоне.