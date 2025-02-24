Непревзойденный вкус детства: пляцок "Дрова под снегом" – готовим по рецепту Лилии Цвит
Это вишневое наслаждение непременно вернет в неповторимые детские воспоминания. Сочетание вишен и сметаны – это то, что просто невозможно забыть.
Этот пляцок также могут называть "Смерекова хата" или "Монастырская хата", однако сути это не меняет – лучшего способа использовать вишни просто не существует. 24 Канал предлагает воссоздать этот кусочек наслаждения по рецепту популярной Лилии Цвит.
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Рецепт пляцка "Дрова под снегом"
- Время: 2 часа + пропитка
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 370 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– вишни в собственном соку;
крем:
– килограмм сметаны;
– 150 граммов сахарной пудры;
– пачка ванильного сахара;
– загуститель для сметаны.
Приготовление:
- Разотрите масло с мукой до образования однородной крошки. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто.
- Выложите тесто на поверхность, посыпанную мукой. Разделите тесто на 15 равных частей и сформируйте из каждой шарик. Оберните их пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Раскатайте каждый шарик в длинную полоску в соответствии с длиной противня, выравнивая края. Выложите на полоски вишни в рядок, заверните в рулет и защипните края.
- Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте в течение 20 – 30 минут.
- Для крема смешайте сметану с сахарной пудрой и загустителем, взбейте миксером до получения однородной массы.
- Смажьте тарелку для формирования пляцка кремом. Выложите плотно первый ряд трубочек (5 штук) на крем. Хорошо смажьте их кремом.
- Следующий ряд будет состоять из четырех трубочек, затем из трех, двух, и последний – из одной. Все ряды тщательно смазывайте кремом, заполняя пустоты между трубочками. Весь торт обмажьте кремом по бокам.
- Поставьте пирог в холодильник минимум на 12 часов для пропитки. Перед подачей на стол еще раз смажьте кремом и посыпьте какао.
Приятного аппетита!
Он будет храниться значительно дольше: научный метод нарезания торта.