Воздушный "Дубайский" кулич: этот рецепт взорвал сеть
Дубайский шоколадный тренд 2024 года распространился и на пасхальные празднования. Многочисленные шеф-повара демонстрируют свое мастерство, создавая куличи в дубайском стиле.
Рыхлый шоколадный кулич с начинкой из фисташковой пасты и хрустящим тестом катаифи – не может не впечатлить. Приготовьте его и вы вместе с 24 Каналом и @katya_rybalka.
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Дубайский кулич – рецепт
- Время: 4 часа
- Порции: 3
Ингредиенты на опару:
– 45 граммов дрожжей;
– 300 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки муки.
Для теста:
– 8 желтков;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 650 граммов муки;
– 150 граммов какао;
– 150 граммов сливочного масла.
Дополнительно:
– плитка шоколада молочного;
– тесто катаифи;
– фисташковая паста;
– фисташки для украшения.
Как приготовить "Дубайский кулич": смотрите видео
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты на опару, накройте пленкой и отложите в теплое место на 20 минут.
- Тем временем дальше готовьте тесто. Перетрите остальные ингредиенты и смешайте с опарой.
- Далее вмешайте муку, какао и мягкое сливочное масло. Отложите в теплое место на 1,5 – 2 часа.
- Сформируйте куличи и вложите в форму на 1/3 и оставьте подниматься на 40 минут. Выпекайте тоже 40 минут при 180 градусах.
- Когда куличи остынут, вырежьте отверстие и наполните начинкой – шоколад, фисташковая паста и тесто катаифи – "закройте шапочкой".
- Теперь украсьте растопленным шоколадом и измельченными фисташками.
Готово!
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