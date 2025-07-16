16 июля, 15:53
Идеально на тосты и к выпечке: такого оригинального абрикосового джема вы еще не готовили
Основні тези
- Джем из абрикосов и бананов – это очень вкусно и ароматно, а приготовить его проще, чем обычное варенье.
- Это замечательная начинка для выпечки, если, конечно, не съедите эту вкуснятину сразу с тостами.
Абрикосово-банановый джем – это уникальное сочетание летних фруктов с нотками сладости и терпкости. Такой джем является привлекательным дополнением к любому завтраку или десерту.
К тому же он возвращает в лето даже в самые холодные месяцы года. Рецептом джема с абрикосами и бананами делится 24 Канал со ссылкой на itsnotcomplicatedrecipes.
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Как приготовить джем с абрикосами и бананами?
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм абрикосов;
– 1 большой банан;
– 600 граммов сахара;
– 3 чайные ложки пектина.
Приготовление:
- Абрикосы помойте, разделите пополам, удалите косточки. Половинки нарежьте на кусочки. Банан очистите и нарежьте кружочками.
- Выложите подготовленные фрукты в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы абрикосы пустили сок.
- Тогда поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и снимите пену. Уменьшите огонь и проварите 10 минут, помешивая.
- В джем добавьте пектин, смешайте с 2 столовыми ложками сахара и проварите еще 3 – 5 минут. Смесь разлейте в простерилизованные банки и закройте прокипяченными крышками.
Готово!
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