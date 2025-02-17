Чтобы влюбиться в них – достаточно одного раза: готовим фаршированные грибы в беконе
Нежные грибы, наполненные пикантной начинкой и обернутые хрустящим беконом – идеальная закуска для праздничных встреч. Ключ к достижению идеального результата заключается в соблюдении правильного времени запекания.
Бекон должен поджариться до хрустящей корочки, тогда как грибы сохранить свою сочность. Как приготовить невероятно вкусные фаршированные грибы в беконе рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Фаршированные грибы в беконе
- Время: 40 минут
- Порции: 12
Ингредиенты:
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 лук желтый репчатый;
– 200 граммов мясного фарша;
– соль, перец – по вкусу;
– 10 граммов приправы к фаршу;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов бекона;
– 20 граммов масла подсолнечного.
Приготовление:
- Грибы промойте и аккуратно отсоедините ножки от шляпок. Вычистите хорошо внутри шляпки, а ножки мелко нарежьте.
- Почистите лук и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте ножки грибов с луком до испарения влаги. В конце посолите и поперчите.
- Для начинки к фаршу добавьте соль, приправу, перец, пропущенный через пресс чеснок и жареные грибы с луком. Все хорошо перемешайте.
- Теперь нафаршируйте шляпки грибов приготовленной начинкой. После этого оберните их тонкими полосками бекона.
- Выложите фаршированные грибы в беконе в форму и запекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25 – 30 минут.
Приятного аппетита!
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