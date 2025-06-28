Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня
28 июня, 12:49
1

К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Фаршированные грибы с фаршем и сыром – это вкусная закуска, которую можно приготовить в духовке.
  • Это блюдо может быть дополнением к основному гарниру, или же вполне самостоятельным блюдом.

Грибы – универсальный ингредиент в мире кулинарии. Их можно использовать по-разному: мариновать, тушить, запекать, сочетать с гарнирами или даже фаршировать мясом и сыром.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking делится рецептом сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем. Они станут идеальным дополнением к летнему барбекю.

Читайте также Ленивое хачапури за 15 минут: готовим на сковороде не хуже, чем в грузинском ресторане

Грибы с фаршем и сыром с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 6 средних шампиньонов;
– 100 – 150 граммов фарша;
– укроп, петрушка;
– 100 миллилитров томатного пюре;
– соль, перец – по вкусу;
– 100 граммов сыра.

Приготовление:

  1. Шампиньоны помойте и очистите при необходимости. Достаньте ножки и мелко нарежьте, переложите в тарелку.
     
  2. Добавьте фарш, зелень и томатное пюре. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
     
  3. Нафаршируйте шапочки шампиньонов, переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
     
  4. После достаньте, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.

Готово!

Тоже будет вкусно: кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой.