К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня

Грибы – универсальный ингредиент в мире кулинарии. Их можно использовать по-разному: мариновать, тушить, запекать, сочетать с гарнирами или даже фаршировать мясом и сыром.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking делится рецептом сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем. Они станут идеальным дополнением к летнему барбекю. Читайте также Ленивое хачапури за 15 минут: готовим на сковороде не хуже, чем в грузинском ресторане Грибы с фаршем и сыром с грибами Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 6 средних шампиньонов;

– 100 – 150 граммов фарша;

– укроп, петрушка;

– 100 миллилитров томатного пюре;

– соль, перец – по вкусу;

– 100 граммов сыра. Приготовление: Шампиньоны помойте и очистите при необходимости. Достаньте ножки и мелко нарежьте, переложите в тарелку.

Добавьте фарш, зелень и томатное пюре. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

Нафаршируйте шапочки шампиньонов, переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

После достаньте, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции. Готово! Тоже будет вкусно: кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой.