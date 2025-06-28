28 июня, 12:49
К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня
Основні тези
- Фаршированные грибы с фаршем и сыром – это вкусная закуска, которую можно приготовить в духовке.
- Это блюдо может быть дополнением к основному гарниру, или же вполне самостоятельным блюдом.
Грибы – универсальный ингредиент в мире кулинарии. Их можно использовать по-разному: мариновать, тушить, запекать, сочетать с гарнирами или даже фаршировать мясом и сыром.
Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking делится рецептом сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем. Они станут идеальным дополнением к летнему барбекю.
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Грибы с фаршем и сыром с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 6 средних шампиньонов;
– 100 – 150 граммов фарша;
– укроп, петрушка;
– 100 миллилитров томатного пюре;
– соль, перец – по вкусу;
– 100 граммов сыра.
Приготовление:
- Шампиньоны помойте и очистите при необходимости. Достаньте ножки и мелко нарежьте, переложите в тарелку.
- Добавьте фарш, зелень и томатное пюре. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
- Нафаршируйте шапочки шампиньонов, переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- После достаньте, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.
Готово!
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