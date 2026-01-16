Знаменитый финский соленый блинчик: рецепт наслаждения, не требующего усилий

Финский блинчик – это большая порция удовольствия, которая станет решением на каждый день. Он очень прост в приготовлении и будет на вкус лучше привычного омлета.

Финский блин – отличное решение, когда нужно накормить близких, но времени и усилий тратить не хочется. Этот рецепт с красной рыбой можно корректировать на свой вкус, например, добавив мясо или колбасу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.

Как приготовить финский блинчик?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 1 стакан муки;

– 400 миллилитров горячего молока;

– 60 миллилитров растительного масла;

– крем-сыр;

– красная рыба или другое мясо.

Готовим вкусный сюрприз для близких: видео

Приготовление:

Вбейте яйца, добавьте сахар, соль и муку и хорошо перемешайте до однородности. Влейте горячее молоко, снова перемешайте и добавьте масло. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределите и поставьте выпекаться при 180 градусов примерно на 25 минут. Готовый блин полностью остудите, переверните, равномерно смажьте крем-сыром, выложите слайсы красной рыбы и аккуратно сверните в плотный рулет.

Почему надо использовать горячее молоко?

Во-первых – термический шок и быстрая активация клейковины и крахмала. Соответственно, блин очень хорошо вырастет и будет воздушным, подсказывает Fajne gotowanie.

А еще сработает "эффект заваривания". Горячее молоко растворит комочки муки и сахара, поэтому блин получится чем-то средним между омлетом, пудингом и бисквитом.

