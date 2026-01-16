Финский блин – отличное решение, когда нужно накормить близких, но времени и усилий тратить не хочется. Этот рецепт с красной рыбой можно корректировать на свой вкус, например, добавив мясо или колбасу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.
Читайте также Суши-запеканка существует: рецепт для тех, кто обожает роллы и не хочет тратиться
Как приготовить финский блинчик?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 1 стакан муки;
– 400 миллилитров горячего молока;
– 60 миллилитров растительного масла;
– крем-сыр;
– красная рыба или другое мясо.
Готовим вкусный сюрприз для близких: видео
Приготовление:
- Вбейте яйца, добавьте сахар, соль и муку и хорошо перемешайте до однородности.
- Влейте горячее молоко, снова перемешайте и добавьте масло.
- Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределите и поставьте выпекаться при 180 градусов примерно на 25 минут.
- Готовый блин полностью остудите, переверните, равномерно смажьте крем-сыром, выложите слайсы красной рыбы и аккуратно сверните в плотный рулет.
Почему надо использовать горячее молоко?
Во-первых – термический шок и быстрая активация клейковины и крахмала. Соответственно, блин очень хорошо вырастет и будет воздушным, подсказывает Fajne gotowanie.
А еще сработает "эффект заваривания". Горячее молоко растворит комочки муки и сахара, поэтому блин получится чем-то средним между омлетом, пудингом и бисквитом.
Что еще интересного приготовить?
Попробуйте маринованные корейские яйца – их невозможно прекратить готовить.
А еще вам точно понравится гениальный омлет в лаваше.