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13 июня, 12:41
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Без муки и глютена: готовим фитнес хлебцы, которые можно есть без ограничений

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Домашние зерновые хлебцы без муки и глютена включают тыквенные, подсолнечные, кунжутные семечки и семена льна.
  • Для приготовления требуется 1 час 15 минут, а ингредиенты включают овсянку, семечки и соевый или терияки соус.

Домашние зерновые хлебцы с тыквой, подсолнечником, кунжутом и семенами льна – идеальный вариант для здорового перекуса. Эти хлебцы не только легко готовятся, но и очень полезны, потому что они без муки и глютена.

Такие хлебцы подойдут для ресторана, дома, чтобы удивить родных, или дать детям в школу. Как их приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского.

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Фитнес хлебцы

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 2 противня

Ингредиенты:
– 100 граммов овсянки;
– 200 граммов семян льна;
– 75 граммов кунжута;
– 150 граммов семян тыквы;
– 150 граммов семян подсолнечника;
– 500 граммов кипятка;
– 100 граммов соевого или терияки соуса;
– 10 граммов соли.

Как сделать фитнес хлебцы: смотрите видео

Приготовление:

  1. Смешайте овсянку со всеми семенами и солью. Залейте кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 10 – 15 минут.
     
  2. Добавьте соевый соус. Пока масса еще теплая и жидкая – поделите ее на 2 противня, которые слегка смазаны маслом.
     
  3. Сверху положите силиконизированный пергамент, или обычный, тоже смазанный маслом. Равномерно и тонко распределите массу по пергаменту.
     
  4. Отправьте в разогретую до 155 градусов духовку на 30 минут с конвекцией.
     
  5. Через 30 минут достаньте, осторожно переверните, снимите верхний пергамент – и снова поставьте в духовку на 30 минут при 140 градусах.

Хлебцы готовы!

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