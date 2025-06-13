Без муки и глютена: готовим фитнес хлебцы, которые можно есть без ограничений

Домашние зерновые хлебцы с тыквой, подсолнечником, кунжутом и семенами льна – идеальный вариант для здорового перекуса. Эти хлебцы не только легко готовятся, но и очень полезны, потому что они без муки и глютена.

Такие хлебцы подойдут для ресторана, дома, чтобы удивить родных, или дать детям в школу. Как их приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского. Читайте также Идеальный летний завтрак: healthy-бургер из кабачков и лосося от известной телеведущей Фитнес хлебцы Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 2 противня Ингредиенты:

– 100 граммов овсянки;

– 200 граммов семян льна;

– 75 граммов кунжута;

– 150 граммов семян тыквы;

– 150 граммов семян подсолнечника;

– 500 граммов кипятка;

– 100 граммов соевого или терияки соуса;

– 10 граммов соли. Как сделать фитнес хлебцы: смотрите видео Приготовление: Смешайте овсянку со всеми семенами и солью. Залейте кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 10 – 15 минут.

Добавьте соевый соус. Пока масса еще теплая и жидкая – поделите ее на 2 противня, которые слегка смазаны маслом.

Сверху положите силиконизированный пергамент, или обычный, тоже смазанный маслом. Равномерно и тонко распределите массу по пергаменту.

Отправьте в разогретую до 155 градусов духовку на 30 минут с конвекцией.

Через 30 минут достаньте, осторожно переверните, снимите верхний пергамент – и снова поставьте в духовку на 30 минут при 140 градусах. Хлебцы готовы! Тоже приготовьте: апельсиновые панкейки.