Французская курица, приготовленная в одной сковороде: настолько сочная и нежная, что ее готовят через день

В классической французской кухне техника "au poivre" (в перце) обычно ассоциируется с дорогими говяжьими стейками. Однако адаптация этого метода к сочному куриному мясу превращает обычный повседневный ужин в блюдо уровня парижского бистро, рассказывает Cafe Delites.

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Главное преимущество рецепта – вся магия происходит в одной сковороде, а насыщенный вкус формируется за считанные минуты без сложных кулинарных манипуляций.

Магия дегласирования: откуда берется ресторанный вкус

Весь секрет блюда кроется в правильном перцово-сливочном соусе. После обжаривания куриных стегон на дне сковороды остается карамелизованный слой соков и поджаренного белка. Повара называют это основой вкуса.

Когда в сковороду вливают коньяк или бренди, крепкий напиток мгновенно поднимает все эти ароматические частицы со дна в процессе деглазирования. Алкоголь быстро испаряется, оставляя глубокий дубово-солодовый привкус, который затем идеально сочетается со сливками и дижонской горчицей.

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Ресторанное блюдо на вашем столе / Фото Brita Cooks

Тонкости идеальной текстуры

Для этого блюда лучше всего подходят филе куриных бедрышек без кожи и костей: они остаются сочными даже при интенсивной обжарке и не пересушиваются, в отличие от белого куриного мяса.

Отдельное внимание стоит уделить перцу. Вместо обычного мелкомолотого перца из пакетика возьмите смесь черного, белого, розового и зеленого горошка и грубо раздавите его плоской стороной тяжелого ножа или в ступке. Большие расколотые кусочки придадут блюду не просто жгучесть, а приятный пряный хруст и свежий цитрусово-древесный аромат. Жирные сливки смягчают остроту перца, придавая текстуре шелковистость и обволакивающий характер.

Пошаговая технология приготовления

Филе бедрышек просушите бумажными полотенцами, приправьте щепоткой соли и выложите на хорошо разогретую сковороду со смесью сливочного масла и растительного масла.

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Обжарьте кусочки на сильном огне с обеих сторон до золотистой аппетитной корочки, после чего временно переложите на тарелку. В той же сковороде на среднем огне обжарьте до прозрачности мелко нарезанный лук-шалот и зубчик чеснока.

Снимите сковороду с огня, влейте немного коньяка или бренди, верните на плиту и аккуратно соскребите лопаткой все румяные пригары со дна. Влейте жирные сливки, немного куриного бульона, добавьте ложку дижонской горчицы, свежий тимьян и приготовленную смесь молотого перца.

Перемешайте соус, дайте ему спокойно закипеть и загустеть до консистенции жидкой сметаны. Верните обжаренную курицу вместе с выделившимися соками на тарелку обратно в кипящий соус.

Прогрейте мясо на слабом огне еще несколько минут, чтоб оно полностью дошло до готовности и пропиталось перцовым соусом. Подавайте блюдо немедленно: в качестве гарнира идеально подойдут воздушное картофельное пюре, широкая яичная лапша или ломтик теплого багета с хрустящей корочкой, которой так удобно вымакивать соус до последней капли.