Французька курка в одній сковороді: настільки соковита та ніжна, що готують через день

У класичній французькій кухні техніка "au poivre" (у перці) зазвичай асоціюється з дорогими яловичими стейками. Проте адаптація цього методу до соковитого курячого м'яса перетворює звичайну буденну вечерю на страву рівня паризького бістро, розповідає Cafe Delites.

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Головна перевага рецепта – уся магія відбувається в одній сковороді, а багатий смак формується за лічені хвилини без складних кулінарних маніпуляцій.

Магія деглазування: звідки береться ресторанний смак

Весь секрет страви криється в правильному перцево-вершковому соусі. Після обсмажування курячих стегон на дні пательні залишається карамелізований шар соків і припеченого білка. Кухарі називають це основою смаку.

Коли до сковороди вливають коньяк або бренді, міцний напій миттєво підіймає всі ці ароматичні частинки з дна в процесі деглазування. Алкоголь швидко випаровується, залишаючи глибокий дубово-солодовий посмак, який потім ідеально зв'язується з вершками та діжонською гірчицею.

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Ресторанна страва на вашому столі / Фото Brita Cooks

Тонкощі ідеальної текстури

Для цієї страви найкраще підходять філе курячих стегон без шкіри та кісток: вони залишаються соковитими навіть за інтенсивного обсмажування й не пересушуються, на відміну від білого курячого м'яса.

Окрему увагу варто приділити перцю. Замість звичайного дрібного помелу з пачки візьміть суміш чорного, білого, рожевого та зеленого горошку й грубо роздушіть його пласкою стороною важкого ножа або в ступці. Великі сколені шматочки дадуть не просто пекучість, а приємний пряний хрускіт і свіжий цитрусово-деревний аромат. Жирні вершки пом'якшують гостроту перцю, роблячи текстуру шовковистою та обволікаючою.

Покрокова технологія приготування

Філе стегон обсушіть паперовими рушниками, приправте дрібкою солі й викладіть на добре розігріту сковороду з сумішшю вершкового масла та олії.

Обсмажте шматочки на сильному вогні з обох боків до золотавої апетитної скоринки, після чого тимчасово перекладіть на тарілку. У тій самій сковороді на середньому вогні припустіть до прозорості дрібно нарізану цибулю-шалот і зубчик часнику.

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Зніміть посуд із вогню, влийте трохи коньяку чи бренді, поверніть на плиту й акуратно зішкребіть лопаткою всі рум'яні припічки з дна. Влийте жирні вершки, трохи курячого бульйону, додайте ложку діжонської гірчиці, свіжий чебрець і підготовлену суміш дробленого перцю.

Перемішайте соус, дайте йому спокійно закипіти та загуснути до стану рідкої сметани. Поверніть обсмажену курку разом із соками, що виділилися на тарілку, назад у киплячий соус.

Прогрійте м'ясо на слабкому вогні ще кілька хвилин, поки воно повністю не дійде до готовності й не просочиться перцевими вершками. Подавайте страву негайно: як гарнір ідеально пасує пухке картопляне пюре, широка яєчна локшина або скибка теплого багета з хрусткою скоринкою, якою так зручно вимочувати соус до останньої краплі.