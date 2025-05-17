"Это стиль жизни": фудфотограф рассказала о закулисье профессии и эпических моментах своей работы

Казалось бы, фудфотография – это что-то чрезвычайно простое. Клац-клац и получаем красивые фотографии блюда, которое видим перед собой. Но наша героиня, которая профессионально занимается этим уже 9 лет, с вами не согласится.

В рамках рубрики "Разговор о профессии" 24 Канал пообщался с фудфотографом Оксаной Сибидло. Она провела нас за кулисы своей творческой профессии, рассказала о вдохновении и трудностях, а также забавные ситуации, которые связаны с ее работой.

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Променяла работу на таможне на фудфотографию

Расскажи коротко о себе, чтобы мы познакомили тебя с читателями.

Меня зовут Оксана Сибидло. Я занимаюсь профессионально коммерческой фудфотографией уже 9 лет. Я закончила Академию таможенной службы Украины, поэтому в прошлом я – госслужащая, работала на таможне. А уже с 2015 года начала заниматься фотографией, в чем просто нашла свое счастье. И это не тот момент, когда хобби переросло в работу.

Хорошо, я не планировал задавать этот вопрос, но ты сама начала. Ты сменила работу на таможне на фотографию. Как это произошло?

Я была в декрете. В 2013 году у меня родилась дочь. И еще до рождения дочери меня мучил вопрос, что я очень хотела сменить сферу деятельности. Я была замужем, а мой бывший муж был фотографом. И на самом деле я всегда была причастна к фотографии, потому что я ему помогала, вместе ездила на съемки. Но сама я не снимала.

Но именно когда я была в декрете, то начала искать, как себя реализовать и стала играть с "мыльничкой". У нас был дома такой Nikon "единичка" или что-то такое, вот реально – "мыльничка". И все, что я готовила, то начала это просто фотографировать.

Мне очень хотелось себя как-то реализовать. Муж заметил, что у меня хорошо получается. И в 2015 году во Львов приехал фудфотограф из Одессы Александр Сляднев. Он проводил мастер-класс. Тогда моему ребенку еще не было и двух лет. А муж такой говорит: "Ну иди, попробуй". Я говорю: "Да куда? Оно там так дорого стоит. Куда я потом реализую свои знания? Или как я буду этим заниматься?"

Но он меня подтолкнул, и я вышла оттуда просто влюбленная. На самом деле у меня не было идеи, что после мастер-класса я стану фудфотографом. Это скорее было так, когда ты описываешь, что тебя начало что-то увлекать. Я почувствовала влюбленность. Вот это тот момент, когда я вышла оттуда совершенно другой. Ты чувствуешь увлечение, знаешь, – когда ночью засыпаешь и перед сном думаешь, что ты завтра приготовишь для того, чтобы сфотографировать. Вот так это работает.

Я не думала о заработке. Я даже представить себя не могла. У меня была стабильная жизнь. Я была в декрете. Я за год должна была выйти из декрета, дальше работать на таможне. Знаешь, все было распланировано. А через год я уже уволилась и оформила себе ФЛП.

Погоди, ты еще и суперсознательная в этом плане. Говорится о ФЛП и налогах.

Я сразу открыла ФЛП, третью категорию. Это было тоже связано с тем, что у меня сразу появились такие классные клиенты. ФЛП я открыла, потому что ко мне обратился "Диамант", сахарный завод, это был невероятный проект! Нужно было его реализовывать, а они только официально работают. И я помню, как я открывала (ФЛП – 24 Канал), помню, как я увольнялась (с таможни – 24 Канал), и там в отделе кадров так на меня смотрели: "Ты что сможешь сама себя обеспечить?" А я уже на тот момент зарабатывала больше, чем официальная зарплата на таможне была.

Студия, которая стала приютом для тех, кто спасался от большой войны

Так, я знаю, что во Львове у тебя еще и была фотостудия. Расскажи, как она появилась и почему?

Это был результат партнерства. Я не была сама в этом проекте, у меня был партнер, владелец. Во Львове была пекарня "Живой хлеб". Вячеслав Батт был владельцем этой пекарни и тоже увлекался всем креативным, интересным. Ему нравилось готовить. Это люди, которые помешаны на еде. Они немножко crazy такие, знаешь?



Оксана в партнерстве открыли фотостудию Wonder Space / Фото из архива Оксаны Сибидло

Я снимала для его пекарни. Мы заметили, что не хватает именно такой, скажем, съемочной площадки во Львове. Поэтому студия изначально планировалась именно как съемочная площадка. Чтобы она была на уровне с киевскими студиями. Мы изучали этот вопрос, я изучала, какие есть студии другие и так далее.

Когда мы нашли место, я хотела меньшее помещение. Я хотела все же что-то более заточенное под фуд, но партнер предложил: "Ну слушай, вот есть помещение в тысячу квадратов, давай уже здесь сделаем больше". И так уже родилась Wonder Space. Но изюминкой этой студии была профессиональная кухня. На этой кухне можно было полноценно готовить.

Мы проводили ужины, события и такое разное. По факту студия просуществовала с 3 апреля 2021 года и закрыли мы ее 10 ноября 2024 года. То есть мы начали в карантин. Проработали полгода. У нас очень классно залетели всевозможные корпоративы. К нам приходили праздновать нестандартные мероприятия. Ты не просто приходишь в ресторан "напиться", гости готовили вместе с шеф-поваром. Это как такие тимбилдинги были. Я сама организовывала такие ужины, проводила их.

А потом уже в феврале 2022 года началась полномасштабная война. И полгода у нас существовал и действовал приют. И уже, конечно, после закрытия приюта у нас не получилось поставить все на такой же поток, как раньше, и так потихоньку-потихоньку – все. К сожалению.

Могу предположить, что вы были пионерами во Львове в открытии студии такого формата?

Нет, мы не пионеры. Была такая студия, и она есть. Сейчас есть "Фабрик", она тоже большая. Просто мы на самом деле были такими, очень большими. И удобство нашей студии было в том, что там не было стен. Когда у нас, например, снимали какие-то клипы, они заходили во всю студию и использовали одновременно несколько локаций. И это было очень удобно.



Wonder Space выделялась своим пространством / Фото из архива Оксаны Сибидло

Или когда снимались большие рекламные кампейны, свадебные съемки. Например, приехали иностранцы, модели. У нас было семь локаций, и четыре точно могли быть заняты одновременно именно ими, потому что была большая съемочная команда. Но это было очень интересно. Поэтому этим мы отличались.

Кроме того, у нас были высоченные потолки. У нас 8 метров потолок был. И, конечно, проблема вся была потом с коммунальными, с отоплением. А как начали выключать электричество, так вообще... Попробуй отапливать (такое помещение – 24 Канал). Зимой у нас было плюс пять. Плюс пять. Люди не могли находиться там, и я не могла. Я же тоже там проводила съемки. Это было очень тяжело.

История студии как пристанища. Я так понимаю, вы же не просто дали помещение, вы все равно были вовлечены. Очевидно, что волонтерили. С чего все началось?

Это тоже партнер мой, он такой энергичный человек. Мы узнаем в пять утра, что начинается полномасштабная война. Ясно, что все в том настроении, что за три дня это все закончится. Но все равно, за три дня ничего не заканчивается. И в первый день мы приехали в студию, переговорили со своими сотрудниками, распустили всех по домам.



После 24 февраля 2022 года студия стала приютом / Фото из архива Оксаны Сибидло

А на следующий день стало известно, что бомбят другие части Украины и что оттуда люди бегут. А им где-то надо находиться. И, мне кажется, Вячеслав сказал, что мы можем у себя же приютить. Мы сначала выделили одну часть, а потом – целую студию.

Когда мы уже начали вести подсчет за месяц работы приюта, то мы насчитали более тысячи людей, которые через нас прошли. А так, то были такие дни, когда максимально у нас остановились сразу 150 человек. Через неделю ко мне приехало Суспильное брать интервью, сюжет о нас снимало. То мы уже были... Первопроходцы в приюте. Когда у меня спрашивали советы, то я говорила: "Какие советы, ребята, о чем вы? Просто берешь и делаешь".

Но я хочу сказать, что эта медийность мне помогла. Что обо мне знали, что знали о студии. У меня есть связи с производителями продуктов. И просто связи с людьми. Я просто постила в инстаграме или фейсбуке, что мне нужны кровати, матрасы. Моментально у меня разрывался телефон. Это такое единство было, я не могу, такие люди у нас были.

Вообще ни с чем не было физических проблем. И администраторы находились, которые дежурили ночью. У нас даже животные вежливо жили: коты с собачками не ссорились. О чем говорить? Я порой, знаешь, что думаю? Что, возможно, миссией студии было то, что она стала приютом. Мне до сих пор пишут женщины, которые были у нас, которые уже за границей. Или дети, которые были у нас три дня и ехали дальше, хоть и не хотели этого делать, потому что у нас было хорошо.

А у нас была фантастическая команда. К нам приехала команда из Скадовска. У них там был лагерь, которому было 15 или 20 лет. Они по камерам смотрели, как в Скадовске жили уже оккупанты. Они всей командой выехали оттуда. Они все были у нас и организовывали быт. У нас было расписание: утром подъем, детей собирали, их кормили, потом с ними занимались. У нас были учителя по математике, по английскому языку. Были развлечения.

Приходили люди, занимались жонглированием с детьми, были аниматоры. У нас праздников для детей было много. У меня малая говорит: "Может, я здесь поживу. То мороженое, то фокусы, то еще что-то". И у нас же была кухня, она дала возможность самим себе что-то готовить. Мы наладили процесс так, что студия превратилась в большую коммуну. И у меня есть мысль, что дети, которые у нас находились, они же это через всю жизнь пронесут. И когда-то да и вспомнят, что, когда спасались, несколько ночей провели в Wonder Space.



Студия превратилась в большую коммуну / Фото из архива Оксаны Сибидло

А что бы ты посоветовала сейчас тем, кто хочет открыть студию? Потому что вы со своим партнером сделали это в очень непростые времена.

Трудный вопрос, потому что я стала скептиком. Я скептически отношусь к тем, кто сейчас хочет открыть студию. Наверное, в первую очередь, я бы советовала просчитать, какие возможные расходы, и умножить их на три. Потому что все, что вы планируете прямо сейчас, наша нестабильная ситуация может моментально изменить.

Мы когда планировали студию, планировали ее отапливать электричеством, то был один тариф. В разгар войны этот ценник вырос просто колоссально. Когда пришли люди, смотрели, как все организовано, я сказала: "Проще долларами сразу палить. Потому что настолько это выносило (деньги – 24 Канал)".

Поэтому те, кто хотят открыть студию, должны просто подумать, то ли это бизнес, то ли это для души, – и четко это разделять. И если расходы считаются, то умножить их на три, а лучше – на пять. И не отапливать электричеством. Не знаю, искать какие-то альтернативные способы.

"Люди себя не любят": почему выбрала фудфотографию

Ты рассказала, как начала фотографировать. Поэтому спрошу иначе: почему ты остановилась на фотографировании еды?

Я пробовала снимать людей. То есть это не было на потоке, а это было интуитивно, импульсивно. Я уже говорила, что помогала бывшему мужу фотографировать, принимала в этом участие. Потом провела буквально одну-две съемки девушек. Я фотографировала, просто пробовала так для себя. Не зная еще до конца настройки камеры, замечу. Да, это эпично было. Кнопочка "Шедевр" называлась (шутит о настройках камеры – 24 Канал).

Меня смутил один факт, что люди себя не любят. И меня это разочаровало. Я почувствовала определенную грусть по этому поводу, потому что я вижу людей красивыми, а они себя не видят. Это вечные комплексы, недолюбленность себя, диктовка тех поз, тех ракурсов, которые они хотят. Я поняла, что очень эмоционально выкладываюсь для того, чтобы им доказать, что они красивые. А я не хочу этим заниматься. Это не моя задача и не моя миссия.

Еда красивая априори. Можно поискать выгодные ракурсы. А можно наоборот – искать недостатки и их подчеркнуть. Ну, например, меня все детство учили, что яблочко должно быть с червячком, знаешь? Это значит, что оно органическое, что его любят. А идеальные яблочки, натертые воском – это о чем-то искусственном.



Оксана подчеркивает красоту еды / Фото, предоставлено Оксаной Сибидло

Твой восторг и твоя любовь к ремеслу, которым ты занимаешься, чувствуются на все 100. Что же самое трудное в твоей работе сейчас?

Труднее всего сейчас балансировать между коммерцией и тем, что рвется изнутри, – это желание быть художником. Поэтому это самое тяжелое, потому что работа меня кормит, и я благодарна своим заказчикам, что они ко мне обращаются. Но сложность порой в том, что ты уже устаешь за такое время делать по сути картинки, фотокарточки, которые промелькнут в сторис, на странице. Они принесут деньги клиенту и канут в забвение.

Начинает где-то проявляться голос, можно сказать, художника. Который хочет оставить след. И ты хочешь как-то иначе показать, дать посмотреть на этот продукт. Это не всегда заходит, потому что людям нужна качественная фотография. И здесь этот баланс сейчас стало труднее выдерживать.

У тебя, очевидно, красной нитью по всему твоему творчеству проходит естественность, поиск красоты в естественности. Но ведь 100% у тебя и у всех фотографов есть какие-то хитрости, как сделать еду вкуснее и сексуальнее на фото. Что вы делаете? Кроме пены для бритья на пиве и так далее, что еще?

Эти все приколы, что ты читал, слышал, смотрел, – это все используется для видео. Я это называю химический фудстайлинг. Есть фудфотограф, а есть фудстилист. Кто это? Это человек, который украшает реальную еду. Украшает в том плане, что он помогает этой еде выдерживать съемку.

Что это имеется в виду? Когда мы фотографируем, фудфотографию, она очень быстрая. Если мы не снимаем баночки. Это же продукт. В ресторане, например, снять меню. Сколько это длится? Блюдо, если приготовлено из-под ножа, проследить за этим процессом: салат оседает, увядает, помидор теряет сочность, суп покрывается корочкой, мясо тускнеет.



Фудфотография очень быстрая / Фото из архива Оксаны Сибидло

Человек, который не занимается фотографией, никогда не задумывается о том, что на самом деле фудфото достаточно репортажное по своей сути. Ты ловишь этот момент, пока оно аппетитное. И за 5 минут эта аппетитность исчезает. Поэтому и возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы продлить аппетитность. На самом деле эти вещи а-ля пена – это как раз продление времени в функционировании.

Для чего? Для того чтобы, успеть снять рекламные ролики, которые обычно длятся 30 секунд, а снимаются 12 – 20 часов. А тебе нужно постоянно получать одну и ту же картинку, понимаешь? Ты же не можешь менять помидор. Он должен всегда быть одинаковым. Поэтому их и покрывают лаком или ту же самую курицу. Когда она реально приготовлена, то у нее есть естественные заломы, впадины, потому что жир стекает и так далее. А тебе нужно, чтобы она выглядела глянцево, эффектно, гиперболизировано. И поэтому ее сырой обрабатывают водкой, начиняют пюре и так далее.

Для фото я не знаю, честно, ни одного, кто бы этим пользовался, потому что мы все за реальную картинку. Потому что большинство работает для производителей и для меню. Ведь возникает вопрос, когда ты приходишь, и картинка отличается от того, что тебе подают. Сейчас все заведения избегают этого. Как раз задача фудфотографа – найти тот ракурс и поставить тот свет, в котором просто это блюдо будет выгодно выглядеть. Вот в чем задача сейчас фудфотографа.

А стилистически мы можем использовать либо композиционные приемы, то есть когда ты человека погружаешь в историю, и ты хочешь почувствовать этот момент, обыгрываешь какую-то историю в кадре. Либо просто банально смазываешь оливковым или просто подсолнечным маслом кусочек мяса – и он уже блестит. Или те же суши, например. Когда снимают рыбку, она же тускнеет, потому что обветривается. Чтобы это не происходило, ее немножко подмажут – и уже она аппетитнее. Это максимум из того, что можно использовать, если мы говорим о ресторанном блюде. Потому что так никто не занимается искусственными выкладками и заливкой пены. Это вообще не об этой сфере.

Сложнее всего фотографировать кебаб

Хорошо, а какое блюдо фотографировать труднее всего? Из того, с чем ты имела дело.

Кебаб.

Как? Так его же все любят.

Его любят, но его важнее всего сфотографировать презентабельно. Ты делал разрез кебаба? Ну вот, когда ты сделаешь разрез кебаба, тогда поговорим. На самом деле весь фастфуд сложнее всего фотографировать. Фастфудная категория – быстрая в приготовлении, и она не имеет того эстетического вида, на который покупаются. Взять тот же самый McDonald's.

А почему кебаб? Потому что там все смешано в кучу и залито соусом. И когда ты реально разрежешь кебаб, то ты не будешь видеть распределение ингредиентов. А тебе нужно для информативной картинки показать, что там есть мясо, салат, помидоры и так далее. Ты что делаешь? Ты искусственно составляешь или не добавляешь соуса и так далее.

Понятное дело, что твоя работа стала частью твоей жизни. Но переноситься ли она в реальную жизнь? То есть, если условно я с тобой пойду в какое-то заведение, не будешь ли ты меня бить по рукам, прежде чем сядем поесть? Мол, сначала фото, а потом уже кушать.

Я как раз из тех, кто не любит фоткать в заведениях. И я, скорее, не буду фотографировать, чем буду. Но это не касается заграницы. Потому что ты там получаешь новый опыт, и тебе хочется либо им поделиться, либо его зафиксировать. И тогда действительно фотографируешь.

Если я где-то в Украине прихожу, и мы можем прийти с компанией, то они все смотрят на меня, ждут, чтобы я сфотографировала. А я говорю: "Я фотографировать не буду. Ешьте, ешьте, все, все хорошо. Я сегодня отдыхаю, я на каникулах". То есть такого нет у меня.



Оксана Сибидло смело демонстрирует любимые блюда / Фото из архива Оксаны Сибидло

Но я, скорее, люблю ловить моменты. То есть если действительно блюдо интересное и классная композиция получилась или свет упал, то безусловно хочется это зафиксировать. Но это точно не обязательный пункт.

А про перенос я тебе расскажу другой интересный факт. Все считают, что, поскольку умею красиво показать еду, то я – эстет дома. Нет! То есть это вообще не про меня. Я легко могу есть из корексов (контейнеров для еды – 24 Канал), не выкладывая себе на тарелку. Я не буду делать выкладки. Я очень ленивая. Вот честно. Максимум, что мне нравится, это напечь блинов, панкейков, смазать нутеллой, посыпать ягодами. Оно очень вкусно, правда? Все. А эти выкладывания... Вообще не про меня. Это то, чего никто не ожидает.

То есть у тебя есть насмотренность, но ты ее в жизни не реализуешь?

Нет, и я не чувствую в этом необходимости. То есть мне нравится это видеть у других. У меня есть подруги, которые покупают красивую посуду, сервируют роскошный стол. Я не делаю этого. У меня есть знания, но я их не использую для себя. И этого достаточно... Я когда-то задумалась, что со мной что-то не так. А потом уже поняла, что я не для этого.

Материнство и четвероногие помощники

Хорошо, а были кейсы, когда объект фотографии просто не дожил до конца съемки? Ты такая: "Вкусно выглядит, просто невозможно удержаться".

Съесть и не сфоткать? Нет, такого никогда не было. С моей стороны так точно. Было несколько другое, когда я приехала на съемки в Одессу. Обычно, если идет большая съемка для заведения, то или идет дегустация для официантов параллельно, чтобы продукт не пропадал, проводят обучение. Или же приезжают, например, владельцы с друзьями, и у них там застолье. Они ждут, пока ты отдашь тарелочку, что ты сфотографировала, и ты должна отдать.

Был такой смешной случай, когда буквально мы в одном зале находимся. Тут у меня стол, где я фотографирую, а там – застолье. И я где-то отвернулась. Поставили блюдо не мне, а сразу понесли туда. Я уже вижу, как тянутся к той еде, разбирают ее, а я кричу: "Не жрать!" Такое было.

А вообще, то топ – это когда я дома снимаю. Организовала себе мини-студию, и она у меня была и до большой студии. Тоже дома снимала. Когда мне производители продукции передавали свой продукт в упакованных корексах, и на них было написано "Не есть". Вот так.

Я слежу за твоим инстаграмом и знаю, что у тебя есть четвероногая помощница. Расскажи немного больше.

Да, у меня есть и собака Марс, и кошка Юки. У меня очень вежливые животные. Без разрешения собака, которая бы съела все, не будет есть, если я не позволю. А кошка просто нюхает. У нее только любопытство. Она может поиграть, она может лапой потянуться. Но на самом деле – это только любопытство.

У меня родители шокированы. Я им снимаю видео, скидываю, и они такие: "Я не поняла, а что это у тебя за кошка, которая ничего не ест? Как ты их воспитывала? Ребенок ничего не ест, кот ничего не ест, собака ничего не ест. Ты тоже ничего... Что вы вообще за люди?"

Если ты уже затронула эту тему, то как тебе совмещать сейчас работу с материнством?

Это всегда было сложно. Просто до полномасштабной войны это было иначе... Папа ребенка сейчас на передовой. Он воюет. И есть определенные сложности, потому что раньше мы делили обязанности, у меня было время на себя, какой-то отдых.

Но сейчас она стала старше, просто она уже самостоятельная. У нас даже была такая шутка. Это любые родители прочитают и поймут. Я где-то сижу и говорю: "Аня, тебе не кажется, что я много работаю?" Ответ ребенка: "Нет, не кажется. Тебе не кажется". Это было так смешно.

А так, то она хорошая, и она видит, и понимает все. Мы говорим, для чего я это делаю. Стараемся. Есть качественное время, которое мы проводим вместе, общаемся, есть свои какие-то традиции. На вечер обязательно посидеть, пообщаться или утром позавтракать. Такие вещи мы стараемся поддерживать.

Но, конечно, как и всякая хорошая мать, я считаю, что я – плохая мать. Это классическая история. И что я недостаточно внимания уделяю, недостаточно того и другого. Но я стараюсь разделять и предпочтения ребенка. Сейчас она у меня анимешницей стала. Я уже знаю все аниме. Ходили с ней на концерт симфонического оркестра, который играл произведения из аниме. И это классно. То есть ты чувствуешь себя причастной. И когда с тобой ребенок потом делится, ты понимаешь, что ты в теме, а не гуляешь в космосе. Это прикольно.

"Я очень люблю крафтовиков"

Есть ли у тебя какой-то шеф, с которым бы ты хотела поработать? Вот ты буквально восхищаешься его блюдами, подачами.

Не шеф. Это мишленовское заведение. Мне нравится Noma. Его, как бы, все знают, кто там в сфере ресторанов. И это, скорее, о – прикоснуться к другой философии. Потому что мишленовские рестораны – это уже другой уровень подачи блюд. Это не о еде, это об опыте. Ты проживаешь целую философию. Поэтому очень интересно работать именно с такими создателями, побывать там у них, понять, как работает команда, посмотреть, как это работает внутри.

Я вообще очень люблю процессы, бэкстейджевые истории. Конечный продукт красивый, но он красивый и статичный. А мне очень нравятся процессы, потому что это изменчивость. Секунда и все, тесто на круассане уже никогда таким не будет. Оно было только один раз таким. В этом есть, наверное, такая красота: красота в неуловимости момента.



Репортажная съемка на кухне драйвит Оксану / Фото из архива Оксаны Сибидло

Сейчас же я больше работаю с производителями продукции. Я очень люблю крафтовиков. Это люди, которые влюблены в свой продукт. Они его обожают. Никто никогда не будет тебя просить ретушировать и забирать лишний кусок жира в этой колбасе, потому что они точно знают, если там есть этот жир, он там нужен. Скорее, моя такая голубая мечта – это путешествовать по миру, знакомиться с различными производителями и помочь им показывать красоту их продукта.

Был прекрасный у меня опыт: я была в Хорватии, и мы знакомились с владельцами оливковых рощ – те, кто выращивают оливковые деревья, а затем создают оливковое масло. Ты просто стоишь – и ты уже влюблена в того 70-летнего деда, потому что он эту оливочку каждую знает поименно. И вот в этом и есть красота. Массмаркет не дает этого. Это сухая менеджерская такая работа. А когда ты работаешь с крафтовиками, ты чувствуешь себя в тандеме. Я люблю свою работу в таких моментах, ведь ты не чувствуешь, что тебя нанимают на работу. В этот момент вы становитесь партнерами – и это очень круто.

Смотри, Мерлин Монро была максимально роскошной женщиной и снималась в мешке для того, чтобы показать всем, что не теряет шарм, несмотря на то, во что она одета. Есть ли, по твоему мнению, по твоим ощущениям, какое-то максимально фотогеничное блюдо? Вот такое, если бы тебе сказали, только его фотографировать всю свою жизнь.

Сейчас я тебе расскажу пример. Кроме того, что я фотографирую, ты знаешь, что я веду активно свою страницу, и уже такой моей фишкой являются марафоны, которые я провожу. Когда я даю задание, собираю вокруг себя людей, они творят. В прошлом году я делала марафон, и люди целый месяц снимали яблоки. Яблоко в разных ипостасях. Они снимали яблоко как киноленту. Они снимали яблоко как музыкальное произведение и т.д. То есть яблоко можно снимать очень красиво.

Для чего? Я когда обучаю фотографии, и ко мне приходят люди без опыта, очень часто спрашивают: "Ну, а откуда я возьму шеф-повара, чтобы набить базу, поснимать?". Они не понимают, что на самом деле для того, чтобы быть фудфотографом, тебе не нужен шеф-повар, который тебе даст готовое красивое блюдо. Тебе нужно научиться видеть прекрасное в обыденном. Вот это главная задача.

Яблоко, видишь, красивое. А оно может быть разным. Это может быть корзина с яблоками – и тебе напомнит это твое лето и дачу у бабушки. Это может яблочко на красивой тарелочке – и это будет история, которая будет отсылать к сказке. Это может быть надкушенное яблоко, где видно четко три зуба – и это будет о ребенке, который куснул его. То есть, обыгрывая один продукт, можно по-разному рассказать что-то в кадре. В том то и ценность.

И помидор. Его можно снимать много раз и как хочешь. Поэтому есть, условно говоря, десерты, которые уже красивые. Их можно испортить светом, неправильным ракурсом. Тем не менее их легко снимать. Но их и неинтересно снимать, когда нет душевности. Это как красивый предмет. Как ты берешь кольцо и подчеркиваешь красоту кольца. Когда ты научишься работать с таким тривиальным продуктом, то ты тогда понимаешь, в чем фишка.

Новый марафон Оксаны посвящен кофе / Фото из инстаграма Оксаны Сибидло

Как ты прокачиваешь скиллы? Достаточно ли для этого просто ежедневно фотографировать?

Скилл прокачивается тогда, когда ты сталкиваешься с проблемой. Так у меня работает. То есть ты сталкиваешься с задачей, которую ты не можешь решить уже сразу, и ты начинаешь думать, что сделать. Или ты получаешь техническое задание от заказчика и думаешь, как это реализовать.

Я с "Бискотти" работала и работаю. Дизайнер всегда давала мне сложные задачи, на которых я росла. Вот она приходила, и мы выставляли композицию... Она смотрит на кадр и говорит: "Оксана, все хорошо, но мне нужно, чтобы этот листочек светился". У меня был ступор. У меня сразу было неприятие. Я сказала: "Нет, я так не сделаю". Потом торг. И потом так: "Ну, ладно, я иду, попробую". И за 5 – 10 минут я это делаю.

И это такой кайф, когда ты подпрыгиваешь и говоришь: "Смотри, смотри, я подсветила, я подсветила, я подсветила". И она говорит: "Ну я и не сомневалась". Но сперва ты даже не знаешь, можешь ли ты это сделать. Ты же не использовал никогда этого. Здесь помогает эта насмотренность. И необязательно смотреть других фудфотографов. Это больше про – изучать искусство, ходить на выставки, слушать музыку, смотреть архитектуру.

Это жизнь. Быть фудфотографом – это стиль жизни, это не только клац-клац на меню. Когда ты можешь выполнять разные задачи, разную стилистику, это тоже очень сложная работа. Но скилл прокачивается тогда, когда ты сталкиваешься со сложным продуктом. Есть один знакомый, который меня подкалывал и говорил: "А гречечку ты сфоткаешь вкусно? Вот гречечку ты сфоткаешь вкусно?" И я опять же возвращаюсь к своим марафонам. У меня как раз закончился один, на котором девушки использовали априори невкусные продукты и показывали их либо как арт-объекты, либо добавляя что-то к ним. Например, из гречки девочка выложила картину.

И в этом вся суть, когда у тебя извилины начинают чесаться, и ты не можешь улечься спать, или спишь, а тебе снится, как ты решаешь эту задачу. Так же все и прокачивается. Когда мы наталкиваемся на какие-то трудности, и нам интересно их побороть. Рост у нас происходит там, где мы говорим себе "Нет".

Оксана сотрудничает с популярными брендами / Фото из архива Оксаны Сибидло

"Шеф матерился на трех языках"

Есть ли какая-то съемка, которая запомнилась тебе больше всего?

Эта съемка еще в 2017 году была. Я ездила в Варшаву. Меня пригласил на съемку кондитер украинский Игорь Зарицкий. Сначала моя задача была поснимать в том заведении, в котором он работал. Меня тогда допустили к процессам. То есть я была на кухне, именно в кондитерском цехе. А потом он сказал, что у него есть друг, шеф-повар, который как раз готовил такой званый ужин закрытого типа. Говорит: "Хочешь, можем поснимать там такие подачи а-ля Мишлен".

И почему эта история запомнилась мне? Потому что это была одна из первых таких съемок, когда ты, во-первых, прикасаешься к иностранному шефу, во-вторых, ты являешься участником очень узкого круга. Там на кухне было три человека. Я им очень мешала, потому что обычно кухни в ресторанах очень маленькие, и у них все размечено, они знают траекторию, куда они ходят. Ну и тут появляется еще один человек, для которого места не предназначено, а я еще и лезу с камерой.

Шеф матерился на трех языках. Просто. Но я в этот момент себя чувствовала на седьмом небе. Это у меня был сплошной восторг. Я иногда забывала фотографировать. Когда я получила кадры, когда я потом присматривалась, у меня было впечатление, что я сняла кино. Настолько мне это запало в душу.

Мне кажется, тогда я шла своим путем, а потом немного свернула не туда. Это захватывало. Эта репортажка. Эта скорость. То есть я потом снимала и готовое блюдо. Но ты представляешь, насколько это было прожито, что ты видела, как это было приготовлено, потом – как оно подано. И, опять же, ты – часть целостной истории. Эта съемка в 2017 году в Варшаве, она какая-то такая для меня была... Не знаю, может знаковой, что это точно то, от чего ты кайфуешь, когда ты подглядываешь и тебе разрешено подглядывать за таинством процесса.

Сейчас очень много впускают на кухню. Сейчас же кухни открыты, и это классично для заведений. Но если говорить о том, что с тобой идет сквозь годы, то это, пожалуй, потому что это было впервые.

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"Мы все ведемся на красивую картинку"

Я вообще заметил, что когда ты говоришь о закулисье, у тебя по-другому загораются глаза. Потому что готовый продукт – это готовый продукт. Но, очевидно, процесс создания тебя захватывает. Напоследок имею просьбу обратиться ко всем, кто считает, что фудфотография – это просто красиво. Да, красиво поставили на стол, ты два раза щелкнула, деньги взяла и ушла.

Я сталкиваюсь с этим по ныне. На самом деле, слава Богу, все меньше и меньше этого происходит. В то же время следует понимать, что сейчас появилась другая профессия, которая называется контент-мейкер. Это человек с телефоном. И это ок, потому что жизнь у нас быстротечная, и не всегда есть потребность в фудфотографе.



Люди обожают красивые картинки блюд / Фото из архива Оксаны Сибидло

Здесь, скорее, как раз можно переформулировать, всегда ли нужен профессиональный фудфотограф? Я отвечаю: "Нет, не всегда". Потому что для того, чтобы снимать повседневную жизнь, достаточно iPhone. Он дает офигенную картинку и можно снимать суперский контент, который будет живым, органичным и давать тебе аудиторию.

Фудфотография профессиональная – это немножко другое. Это о реальном продукте, но все равно ты его украшаешь. Ты ищешь выгодный ракурс, искусственно выставляешь свет. Даже если в заведении пасмурно, то ты делаешь яркий дневной свет. То есть это такая определенная магия, которую ты создаешь вокруг одного продукта.

Оксана показала, как создаются красивые фудфото: смотрите видео

И те, кто в этом не разбирается, они не понимают. Думают, ну что это такое? Ты пришел, ну вот щелкнул на телефон и все. Но уже не одни исследования доказали, что картинка продает. И когда ты работаешь с поваром, или с ресторанным заведением, или даже с производителем продукции, и если вы поддерживаете коммуникацию, то они потом говорят, что, например, после съемки вырос чек. Потому что люди повелись на красивую картинку. Мы все ведемся на красивую картинку. Это так и есть. Мы любим красивое и эстетическое.

Если бы это было так легко, то фудфотографов, думаю, было бы значительно больше. Потому что не все выдерживают заточенности на специализации. Есть много фотографов, которые распыляются, снимают свадьбы и так далее. И они не преуспевают в фудфотографии, потому что там нужна техника. Я, например, не могу пойти поснимать свадьбу. Я не вижу этого широкого кадра. А человек, который снимает свадьбу, он не увидит макрокадра.