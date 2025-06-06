Будет свежей 2 недели: секрет хранения клубники, который вы хотели бы знать

Любимая клубника никогда долго не залеживается, но все равно стоит позаботиться, чтобы она имела максимально свежий вид и вкус. И помочь в этом может один простой секрет.

У клубники есть лишь один недостаток – она быстро портится. Как его устранить и продлить срок хранения любимой клубники аж на 2 недели – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как хранить клубнику

Клубника теряет форму и становится мягкой после мытья или во влажной среде. Поэтому главное при ее хранении – ограничить доступ ягоды к влаге.

Если вы хотите сохранить свежесть ягоды максимально долго, то лучше всего хранить ее в стеклянной банке. Как это правильно сделать:

подготовьте стеклянную банку с герметичной крышкой – она должна быть абсолютно сухой и чистой;

на самое дно банки положите слой бумажного полотенца, чтобы он впитывал лишнюю влагу;

бережно выложите клубнику слоями, не прижимая и не трамбуя ягоды;

сверху накройте еще одним бумажным полотенцем для дополнительной защиты от влаги;

плотно закройте банку крышкой и уберите ее в холодильник.

Так клубника может быть свежей вплоть до 14 дней. Банка защитит ягоду от влаги и посторонних запахов, а бумажное полотенце будет впитывать конденсат от ягод.

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