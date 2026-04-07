Глазурь для пасхи за 10 минут: простые способы без термометра и сырых яиц
- В статье описаны два способа приготовления глазури для пасхи: с желатином и с сухим и сгущенным молоком.
- Желатиновая глазурь не требует сложной техники, быстро схватывается и имеет ровную поверхность без хрупкой корочки.
Бывает, что кулич удался идеально, а глазурь растекается по сдобе, портя весь праздник. Перед праздником много стоит иметь несколько вариантов, который действительно хорошо держится на выпечке.
Это два простых способа, которые известны уже десятилетиями. К примеру желатиновая глазурь не требует сложной техники или редких ингредиентов, быстро схватывается и дает ровную, аккуратную поверхность без хрупкой корочки, пишет Ukr.Media.
Как приготовить глазурь из желатина?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 5 граммов желатина;
– 2 столовые ложки воды для желатина;
– 130 граммов сахара;
– 70 граммов воды для сиропа;
– 1 столовая ложка сухого молока;
– ванилин по вкусу.
Приготовление:
- Желатин залейте водой и оставьте, чтобы он полностью набух.
- Это лучше сделать заранее, ведь хорошо набухший желатин легче растворяется в горячей массе. В сотейник всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на сильный огонь.
- Когда сироп начнет активно кипеть и появятся крупные пузырьки, отсчитайте ровно 3 минуты.
- Дольше варить не нужно, чтобы масса не стала слишком густой. В горячий сироп сразу переложите набухший желатин, добавьте сухое молоко и ванилин.
- Все взбейте миксером примерно 3 – 4 минуты, пока глазурь не станет светлой и пышной. Используйте ее сразу после взбивания – как только глазурь готова, сразу наносите на куличи.
- Примерно через 20 минут она перестанет липнуть, а через 1,5 – 2 часа хорошо стабилизируется.
Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.
Как сварить глазурь из сгущенного и сухого молока?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 30 граммов сухого молока;
– 60 граммов сгущенного молока.
С этой глазурью пасха будет идеальна: смотрите видео
Приготовление:
- Сухое молоко переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и сначала хорошо перемешайте ложкой.
- Сначала масса будет густой, поэтому смешивать ее может быть немного неудобно, но важно довести до однородности.
- После этого взбейте все миксером примерно 3 минуты: сначала на минимальных оборотах, а затем постепенно увеличьте скорость до максимальной.
- Глазурь готовьте непосредственно перед нанесением, ведь она быстро схватывается. Наносите ее ложкой сразу на кулич, равномерно распределяя по поверхности.
- Декор закрепляйте сразу, пока глазурь еще мягкая.
- Она имеет приятный кремовый оттенок, быстро застывает, не крошится и не липнет после застывания.
