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11 апреля, 22:30
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С ним всегда все получается легко и вкусно: элементарная глазурь на пасху от Эктора

Лилия Имбировская-Сиваковская

Рецепты от Эктора – это всегда веселое путешествие в мир кулинарии. Тем более, что нужно совсем немного времени и усилий, чтобы также почувствовать себя шефом.

Всего два ингредиента – и сладкая глазурь на пасху готова. Она точно не будет крошиться, а ее эстетический вид и вкус – на самом высоком уровне. А иначе не бывает, когда к делу берется Эктор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм знаменитого кулинара.

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Рецепт простой глазури на пасху от Эктора

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 130 граммов сгущенного молока;
– 60 граммов сухого молока.

Приготовление:

  1. Сухое молоко просеиваем.
  2. Добавляем к сгущенному молоку.
  3. Замешиваем глазурь.
  4. Покрываем кулич и украшаем по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Обязательный на пасхальном столе: шедевральный соус к яйцам.