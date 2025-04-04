Нежная, не крошится и идеально допоняет пасхальный кулич: готовим совершенную глазурь

От вкуса и качества глазури зависит, какое впечатление будет от кулича. К этому процессу нужно подойти максимально ответственно, иначе все предыдущие старания будут напрасными.

Все хозяйки советуют покрывать пасху глазурью только после того, как выпечка полностью остынет, а некоторые и вообще делают это на следующий день. А что касается выбора глазури, то 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт из инстаграма суперфиналистки 13 сезона "МастерШеф" Алены Московченко.

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Рецепт глазури на пасху

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 125 граммов сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 5 граммов желатина;

– 25 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 50 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Сахар и воду смешиваем в кастрюле. Нагреваем до растворения сахара. Отдельно заливаем желатин водой и ждем, пока он набухнет. Горячий сироп вливаем в желатин и хорошо перемешиваем. Оставляем массу остыть, чтобы к ней можно было прикоснуться. Переливаем массу в чашу миксера, добавляем лимонный сок и взбиваем, пока она не увеличится в объеме. В конце добавляем сахарную пудру. По желанию можно добавить краситель.

Приятного аппетита!

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