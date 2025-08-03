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3 августа, 10:30
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Идеальный напиток для воскресного утра: как сделать кофе глясе

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Кофе глясе – отличный выбор для выходного дня.
  • Он дарит заряд энергии и радует прохладой в жаркое утро.

Выходной – это особый день, поэтому хочется попробовать чего-то вкусного и оригинального. И это касается не только блюд, но и напитков.

В выходной принято подольше поспать и наслаждаться каждым мгновением утра. Даже кофе должен быть особенным, и это очень легко воплотить в жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "БЖ".

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Как приготовить кофе глясе?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 400 миллилитров сваренного кофе;
– 400 граммов ванильного мороженого;
– взбитые сливки и горький шоколад по вкусу.

Приготовление:

  1. Мороженое раскладываем по высоким стаканам.
  2. Заливаем остывшим кофе и немного ждем, когда мороженое начнет таять.
  3. Украшаем напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом.
  4. Подаем с трубочкой.

Приятного аппетита!

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