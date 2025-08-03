Выходной – это особый день, поэтому хочется попробовать чего-то вкусного и оригинального. И это касается не только блюд, но и напитков.

В выходной принято подольше поспать и наслаждаться каждым мгновением утра. Даже кофе должен быть особенным, и это очень легко воплотить в жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "БЖ". К теме Воскресная радость: изящные завтрачные тосты за 10 минут: как приготовить кофе глясе Как приготовить кофе глясе? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 миллилитров сваренного кофе;

– 400 граммов ванильного мороженого;

– взбитые сливки и горький шоколад по вкусу. Приготовление: Мороженое раскладываем по высоким стаканам. Заливаем остывшим кофе и немного ждем, когда мороженое начнет таять. Украшаем напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом. Подаем с трубочкой. Приятного аппетита! Секрет, который пригодится: как выбрать качественную соль.