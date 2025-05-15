Вкусно и сытно: простой рецепт любимых голубцов от Ярославского – начинка станет сюрпризом

Вряд ли кто-то откажет себе в удовольствии насладиться любимыми голубцами. А с этим рецептом вы сможете делать это еще чаще.

Голубцы – это не просто одно из любимых блюд украинцев, а часть нематериального культурного наследия Украины. 24 Канал предлагает приготовить это замечательное блюдо с оригинальной начинкой по рецепту известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме. Читайте также Таких вы еще точно не ели: деруны на хлебе – готовь хоть каждый день Голубцы с булгуром Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 капуста;

– 200 граммов лука;

– 200 граммов моркови;

– 500 граммов свинины;

– 350 граммов вареного булгура;

– 400 граммов томатов пелати;

– 70 граммов сметаны;

– соль, душистый и черный перец, копченая паприка. Приготовление: Булгур слегка обжарьте на растительном масле, залейте горячей водой, посолите и варите на минимальном огне примерно 10 минут. Затем оставьте под крышкой еще на 10 – 15 минут. Морковь и лук нарежьте соломкой, поджарьте - большую часть добавьте к фаршу, остальное оставьте для соуса. Свинину средней жирности перемелите, смешайте с булгуром, жареными овощами, специями и хорошо вымесите. У капусты срежьте кочан и проварите в подсоленной воде, по мере размягчения снимайте листья. Вырежьте грубую серединку, большие листья разрежьте пополам. Сформируйте голубцы: выкладывайте фарш на край листа, заворачивайте, подгибая края внутрь. Сложите в глубокую кастрюлю, добавьте немного воды и тушите под крышкой около 10 минут. Для соуса соедините томаты пелати с овощами, сметаной, солью и специями. Взбейте до однородности и залейте голубцы. Продолжайте тушить еще около 25 минут, при необходимости долейте воды. Приятного аппетита! Это очень вкусно: как подать редис в ароматном масле.