Горячие блюда на Новый год 2026: что обязательно должно быть в меню

Новогодний стол трудно представить без горячих блюд. Именно они создают ощущение домашнего уюта и завершенности праздничного меню.

В 2026 году хозяйки все чаще выбирают проверенную классику с современными акцентами: чтобы было вкусно, эффектно и без лишних хлопот в последний день. Редакция 24 Канала сделала для вас подборку горячих блюд, которые уместно подать и в новогоднюю ночь, и на праздничные дни после нее.

Что надо поставить на праздничный стол

Новый год 2026 проходит под знаком Лошади – символа энергии, движения и щедрости. В новогоднюю ночь этот знак особенно ценит искренность, простоту и натуральные вкусы, поэтому меню стоит продумать не только с позиции традиций, но и с учетом символики года. Правильно подобранные блюда, по поверьям, могут принести удачу, достаток и гармонию в дом на весь год.

Считается, что Лошадь предпочитает питательные, ароматные и "честные" блюда без чрезмерной тяжести. В новогоднем меню уместно делать акцент на запеченном мясе птицы, говядине, блюдам с овощами, зеленью и злаками. Особенно приветствуются горячие блюда, приготовленные в духовке, – они символизируют тепло, стабильность и семейный уют. Не лишними будут и блюда из картофеля, круп, корнеплодов, а также домашние соусы.

на запеченном мясе птицы, говядине, блюдам с овощами, зеленью и злаками. Особенно приветствуются горячие блюда, приготовленные в духовке, – они символизируют тепло, стабильность и семейный уют. Не лишними будут и блюда из картофеля, круп, корнеплодов, а также домашние соусы. А вот от чего лучше воздержаться, так это от экзотических и слишком "тяжелых" блюд с резким запахом, большого количества жирного мяса и агрессивных специй. Не стоит готовить и конину – это может считаться неуважением к символу года. Также не рекомендуют избыток алкоголя и сложные многокомпонентные блюда, которые требуют много хлопот в последний день.

Лошадь любит домашний уют / Фото Depositphotos

Запеченная курица с апельсинами и специями

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 курица (1,5 – 2 килограмма);

– 2 апельсина;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сушеного тимьяна или розмарина;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу натрите солью, перцем, паприкой и измельченным чесноком. Сбрызните маслом. Апельсины нарежьте кружочками, часть выложите внутрь курицы, остальные – вокруг. Запекайте при 180 градусах примерно 1 час 20 минут, периодически поливая соком.

Запеченная курица – украшение праздничного стола / Фото Depositphotos

Свинина, запеченная большим куском в фольге

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи или лопатки;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо натрите смесью горчицы, меда, специй и чеснока. Заверните в фольгу и запекайте при 180 градусах 1,5 – 2 часа. За 15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Картофель с мясом по-праздничному

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 500 граммов куриного филе или свинины;

– 1 луковица;

– 150 граммов твердого сыра;

– 200 миллилитров сливок или сметаны;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель нарежьте кружочками, мясо – кусочками, лук – полукольцами. Выложите все слоями в форму, приправьте, залейте сливками и запекайте при 180 градусах около 1 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Легкая, но праздничная альтернатива мясным блюдам / Фото Depositphotos

Рыбное филе в сливочном соусе

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов филе белой рыбы (хек, треска, судак);

– 200 миллилитров сливок 20%;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль, белый перец, лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Рыбу слегка посолите и сбрызните лимонным соком. Лук обжарьте на масле до мягкости, добавьте сливки и прогрейте. Выложите рыбу в форму, залейте соусом и запекайте 25 – 30 минут при 180 градусах.

Что еще стоит попробовать приготовить?