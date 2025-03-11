11 марта, 08:20
Раньше их готовили все: рецепт легендарных горячих бутербродов из 90-х
Блюда, которые прошли испытание временем, уже никогда не теряют актуальности. Простота, бюджетность и непревзойденный вкус – вот секрет их популярности.
Несколько самых простых ингредиентов, которые точно есть у вас дома – и радость родных гарантирована. По крайней мере, эти бутерброды всегда вызывали именно такие эмоции, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".
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Рецепт горячих бутербродов из 90-х
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– батон;
– 200 граммов твердого сыра;
– 5 вареных яиц;
– 50 граммов зеленого лука;
– 120 граммов майонеза.
Приготовление:
- Сыр и яйца мелко натираем.
- Лук мелко нарезаем.
- Смешиваем и заправляем майонезом.
- Смазываем нарезанный батон начинкой, выкладываем бутерброды на застеленный пергаментом противень.
- Выпекаем 10 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
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