Завтрак за минуты, а насытит на часы: рецепт особых горячих бутербродов
- Горячие бутерброды с сытной начинкой можно приготовить за 15 минут из багета, яиц, колбасы, сыра, помидора, зелени и масла.
- Рецепт подходит для 2 порций и является отличной идеей для быстрого и вкусного завтрака.
Горячие бутерброды - отличная возможность вкусно поесть, не прилагая много усилий. А с сытной начинкой они дадут заряд на первую половину дня.
Их обожают взрослые и дети, поэтому порадовать родных горячими бутербродами – всегда хорошая идея. Лучше всего они сочетаются с багетом, но можно использовать и тостовый хлеб, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.
Читайте также Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой
Рецепт сытных горячих бутербродов
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– половинка багета;
– 2 яйца;
– 50 граммов колбасы;
– 30 граммов сыра;
– половинка помидора;
– зелень по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Багет разрезать на две части и осторожно вынуть мякоть, сформировав углубление в виде лодочки.
Следите, чтобы края оставались закрытыми – это не даст начинке вытечь во время приготовления.
Все компоненты для начинки нарезать, смешать между собой и заполнить полученной смесью полости в багете.
Запечь в духовке до расплавления сыра.
Приятного аппетита!
Лучший напиток лета: как приготовить клубничный лимонад.