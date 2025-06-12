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12 июня, 07:37
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Завтрак за минуты, а насытит на часы: рецепт особых горячих бутербродов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Горячие бутерброды с сытной начинкой можно приготовить за 15 минут из багета, яиц, колбасы, сыра, помидора, зелени и масла.
  • Рецепт подходит для 2 порций и является отличной идеей для быстрого и вкусного завтрака.

Горячие бутерброды - отличная возможность вкусно поесть, не прилагая много усилий. А с сытной начинкой они дадут заряд на первую половину дня.

Их обожают взрослые и дети, поэтому порадовать родных горячими бутербродами – всегда хорошая идея. Лучше всего они сочетаются с багетом, но можно использовать и тостовый хлеб, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.

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Рецепт сытных горячих бутербродов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– половинка багета;
– 2 яйца;
– 50 граммов колбасы;
– 30 граммов сыра;
– половинка помидора;
– зелень по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Багет разрезать на две части и осторожно вынуть мякоть, сформировав углубление в виде лодочки.

  2. Следите, чтобы края оставались закрытыми – это не даст начинке вытечь во время приготовления.

  3. Все компоненты для начинки нарезать, смешать между собой и заполнить полученной смесью полости в багете.

  4. Запечь в духовке до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

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