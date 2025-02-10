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10 февраля, 12:41
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Почувствовать наслаждение на вкус: как приготовить настоящий горячий шоколад, а не какао

Марта Касиянчук

Отойдя от привычного растворимого какао из порошка, гурманы заново открывают для себя искусство настоящего горячего шоколада. Этот напиток характеризуется густой, насыщенной консистенцией и бархатистой текстурой.

Прохладным вечером этот напиток станет идеальным выбором для согревания. Рецептом настоящего горячего шоколада делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Как приготовить настоящий горячий шоколад

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов темного шоколада (не менее 70% какао);
– 250 миллилитров молока;
– 50 миллилитров сливок 20%;
– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;
– щепотка соли;
– 1/2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в сотейнике на слабом огне.
     
  2. Влейте молоко и сливки, постоянно помешивая.
     
  3. Добавьте соль и ваниль для усиления вкуса. Перемешайте.
     
  4. Выключите огонь и оставьте напиток на 5 минут настаиваться. Подавайте горячим со взбитыми сливками или щепоткой корицы.

Приятного аппетита!

Идеальное дополнение: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.