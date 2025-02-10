Почувствовать наслаждение на вкус: как приготовить настоящий горячий шоколад, а не какао

Отойдя от привычного растворимого какао из порошка, гурманы заново открывают для себя искусство настоящего горячего шоколада. Этот напиток характеризуется густой, насыщенной консистенцией и бархатистой текстурой.

Прохладным вечером этот напиток станет идеальным выбором для согревания. Рецептом настоящего горячего шоколада делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay. Читайте также Конвертики любви: почтовое печенье ко Дню Валентина, которое растопит сердце любого Как приготовить настоящий горячий шоколад Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 100 граммов темного шоколада (не менее 70% какао);

– 250 миллилитров молока;

– 50 миллилитров сливок 20%;

– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;

– щепотка соли;

– 1/2 чайные ложки ванильного экстракта. Приготовление: Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в сотейнике на слабом огне.

Влейте молоко и сливки, постоянно помешивая.

Добавьте соль и ваниль для усиления вкуса. Перемешайте.

Выключите огонь и оставьте напиток на 5 минут настаиваться. Подавайте горячим со взбитыми сливками или щепоткой корицы. Приятного аппетита! Идеальное дополнение: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.