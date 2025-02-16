Мало кто знает: какой способ приготовления яиц самый полезный

Яйца, известные своей универсальностью, содержат много белка, витаминов и полезных жиров. При этом способ приготовления может существенно влиять на их питательную ценность и пользу для здоровья.

Эксперты по питанию определили самый полезный способ приготовления яиц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Какой способ приготовления яиц самый полезный

Так, исследования показывают, что варка – самый эффективный способ приготовления яиц, особенно если речь идет о яйцах всмятку или яйца-пашот. Этот метод не только сохраняет большинство питательных веществ, содержащихся в яйцах, но и позволяет избежать дополнительных калорий, связанных с жаркой.

Почему вареные яйца самые полезные?

Сохраняют оптимальный баланс белков и жиров.

Не содержат лишних жиров и канцерогенов, которые образуются во время жарки.

Минимизируют потерю витаминов, особенно группы B и D.

Легко усваиваются организмом.

Как насчет других способов приготовления

Жареные яйца – еда, приготовленная на масле или сливочном масле, как правило, имеет более высокое содержание калорий и жиров. А еще при повышенной температуре могут образовываться вредные соединения, негативно влияющие на здоровье сердца.

Омлет – полезен, если готовить его без большого количества масла. При этом добавление молока или сыра может увеличивать калорийность.

Вареные вкрутую яйца – полезны тоже, но время приготовления, превышающее 10 минут, может уменьшить питательную ценность определенных витаминов и привести к тяжести в желудке.

Поэтому потребителям, которые стремятся максимизировать питательные свойства яиц, стоит готовить их всмятку или методом "мешочка". Так они эффективно сохраняют основные питательные вещества, сводя к минимуму добавление лишних жиров и калорий.

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