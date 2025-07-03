Это просто "убивает" блюдо: распространенные ошибки при приготовлении летнего салата
Салат – это нотки свежести и оригинальные вкусовые акценты. Однако есть несколько распространенных ошибок, которые крайне негативно влияют на результат.
Победительница "МастерШеф" Ангелина Бурик рассказала, как правильно готовить летний салат. Почти все хозяйки делают ошибки, с которыми блюдо получается не таким вкусным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.
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- Мокрые листья салата
Если не обсушить листья салата, заправка будет съезжать и собираться на дне тарелки.
- Не очищенный от серединки огурец
Водянистая середина заберет часть вкуса.
- Слишком рано нарезанные помидоры
Томаты надо нарезать только перед подачей, иначе они станут кашей.
- Не замаринованный лук
Вместо интересного акцента – сырой вкус и горечь.
- Добавление заправки
Заправлять салат надо только перед подачей на стол, иначе листья будут выглядеть "увядшими".
Сорт – не главное: как правильно выбирать муку.