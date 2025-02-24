Это все просто пустая трата продукта: какие ошибки испортят элементарные в приготовлении шампиньоны

Шампиньоны простой и неприхотливый продукт, с которым просто не должно возникать трудностей. Но есть ошибки, которые способны "убить" их вкус.

Для опытных хозяек шампиньоны выглядят элементарным продуктом, готовить который легко и приятно. Но есть несколько распространенных ошибок, в результате которых грибы станут резиновыми и водянистыми, передает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Ошибки в приготовлении шампиньонов

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что шампиньоны нельзя мыть слишком долго. Так, грибы надо сполоснуть от грязи, но держать их под струей воды можно лишь несколько секунд. Если грибы не грязные, то достаточно просто протереть их влажным кусочком ткани.

Любимые грибы / Фото Freepik

Категорически запрещено готовить шампиньоны под крышкой. Иначе грибы будут водянистыми и будут выглядеть протушенными.

Еще одна распространенная ошибка – раннее добавление соли. Стоит навсегда запомнить простое правило: шампиньоны можно солить только в конце приготовления.

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