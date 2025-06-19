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19 июня, 21:47
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Себя иногда нужно баловать: как вкусно приготовить варено-мороженые креветки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Креветки можно готовить без предварительной разморозки, просто добавляя их в кипяток.
  • Они прекрасно сочетаются с любимыми соусами.

Креветки – это продукт, который превратит в праздник даже обычный день. И главное, что он не требует особых усилий или кулинарных навыков.

Креветки обычно продаются в замороженном виде, и для приготовления их не нужно предварительно размораживать. Готовим кипяток – и дело уже почти сделано, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Whats in the pan.

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Рецепт креветок

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов креветок:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

  1. Промойте креветки под прохладной проточной водой, затем аккуратно снимите с них панцирь и удалите кишечную жилку.

  2. Вскипятите большую кастрюлю воды. Добавьте соль, хорошо перемешайте, чтобы она полностью растворилась.

  3. Когда вода начнет бурно кипеть, опустите в нее подготовленные креветки.

  4. Варите их несколько минут, пока морепродукты не приобретут характерный розовый цвет и плотную текстуру.

  5. Сразу после варки откиньте креветки на дуршлаг и промойте под холодной водой, или же быстро охладите в миске со льдом, чтобы остановить процесс приготовления.

  6. Теперь креветки готовы к подаче – они прекрасно сочетаются с любимыми соусами и напитками.

Приятного аппетита!

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