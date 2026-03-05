Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Цей салат підкорив усю планету: пригадуємо гордість грецької кухні
5 марта, 00:01
2

Этот салат покорил всю планету: вспоминаем гордость греческой кухни

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Греческий салат известен благодаря простоте ингредиентов и правильному балансу вкусов.
  • Для приготовления нужно 15 минут, а среди ингредиентов – помидоры, огурцы, красный лук, черные оливки, сыр фета, орегано и оливковое масло.

Греческий салат уместен на любом столе и всегда подходит лучше всего. Он недаром стал известным на весь мир – это сочетание ингредиентов действительно завораживает.

Этот салат даже привередливые гурманы называют одним из лучших изобретений кулинарии, хоть здесь нет сложных ингредиентов. Весь секрет – в правильном балансе акцентов, рассказывает портал Kwestia smaku.

Читайте также Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат

Как сделать греческий салат?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 помидора; 
– 2 огурца; 
– пол красного лука; 
– пол стакана черных оливок; 
– 250 граммов оригинального греческого сыра фета; 
– 4 чайные ложки сушеного орегано; 
– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима; 
– свежемолотый перец по вкусу.

Салат, который покорил мир / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Томаты разберите на четвертинки, уберите плодоножки и измельчите кусочки до удобного размера.
  2. Огурцы частично или полностью очистите от кожуры, разрежьте продольно и нашинкуйте аккуратными ломтиками.
  3. Лук измельчите тонкими перьями или мелкими кубиками, а оливки разделите пополам.
  4. Соедините все компоненты в большой миске или разложите порционно, добавив щепотку свежемолотого перца для аромата.
  5. Завершите блюдо финальными штрихами: выложите сверху цельные ломтики или кубики феты.
  6. Обильно посыпьте салат сушеным орегано и щедро сбрызните качественным оливковым маслом.
  7. Будьте осторожны с солью, ведь сыр обычно имеет достаточно выраженный соленый вкус, которого вполне хватает для баланса всей композиции.

Какой акцент стоит добавить?

Добавление лимонного сока к оливковому маслу создает классическую средиземноморскую эмульсию, которая помогает овощам быстрее выделить сок и стать нежнее, советует Onet.

Кислинка лимона не только освежает вкус огурцов и томатов, но и идеально балансирует жирность сыра фета, делая салат более сбалансированным и легким для пищеварения.

Какие рецепты попробовать?