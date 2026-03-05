Этот салат покорил всю планету: вспоминаем гордость греческой кухни

Греческий салат уместен на любом столе и всегда подходит лучше всего. Он недаром стал известным на весь мир – это сочетание ингредиентов действительно завораживает.

Этот салат даже привередливые гурманы называют одним из лучших изобретений кулинарии, хоть здесь нет сложных ингредиентов. Весь секрет – в правильном балансе акцентов, рассказывает портал Kwestia smaku. Читайте также Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат Как сделать греческий салат? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 2 огурца;

– пол красного лука;

– пол стакана черных оливок;

– 250 граммов оригинального греческого сыра фета;

– 4 чайные ложки сушеного орегано;

– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

– свежемолотый перец по вкусу. Салат, который покорил мир / Фото Pixabay Приготовление: Томаты разберите на четвертинки, уберите плодоножки и измельчите кусочки до удобного размера. Огурцы частично или полностью очистите от кожуры, разрежьте продольно и нашинкуйте аккуратными ломтиками. Лук измельчите тонкими перьями или мелкими кубиками, а оливки разделите пополам. Соедините все компоненты в большой миске или разложите порционно, добавив щепотку свежемолотого перца для аромата. Завершите блюдо финальными штрихами: выложите сверху цельные ломтики или кубики феты. Обильно посыпьте салат сушеным орегано и щедро сбрызните качественным оливковым маслом. Будьте осторожны с солью, ведь сыр обычно имеет достаточно выраженный соленый вкус, которого вполне хватает для баланса всей композиции. Какой акцент стоит добавить? Добавление лимонного сока к оливковому маслу создает классическую средиземноморскую эмульсию, которая помогает овощам быстрее выделить сок и стать нежнее, советует Onet. Кислинка лимона не только освежает вкус огурцов и томатов, но и идеально балансирует жирность сыра фета, делая салат более сбалансированным и легким для пищеварения. Какие рецепты попробовать? Медальоны в беконе – идеальный выбор для романтического ужина.

