Этот салат покорил всю планету: вспоминаем гордость греческой кухни
- Греческий салат известен благодаря простоте ингредиентов и правильному балансу вкусов.
- Для приготовления нужно 15 минут, а среди ингредиентов – помидоры, огурцы, красный лук, черные оливки, сыр фета, орегано и оливковое масло.
Греческий салат уместен на любом столе и всегда подходит лучше всего. Он недаром стал известным на весь мир – это сочетание ингредиентов действительно завораживает.
Этот салат даже привередливые гурманы называют одним из лучших изобретений кулинарии, хоть здесь нет сложных ингредиентов. Весь секрет – в правильном балансе акцентов, рассказывает портал Kwestia smaku.
Как сделать греческий салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 2 огурца;
– пол красного лука;
– пол стакана черных оливок;
– 250 граммов оригинального греческого сыра фета;
– 4 чайные ложки сушеного орегано;
– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
– свежемолотый перец по вкусу.
Салат, который покорил мир / Фото Pixabay
Приготовление:
- Томаты разберите на четвертинки, уберите плодоножки и измельчите кусочки до удобного размера.
- Огурцы частично или полностью очистите от кожуры, разрежьте продольно и нашинкуйте аккуратными ломтиками.
- Лук измельчите тонкими перьями или мелкими кубиками, а оливки разделите пополам.
- Соедините все компоненты в большой миске или разложите порционно, добавив щепотку свежемолотого перца для аромата.
- Завершите блюдо финальными штрихами: выложите сверху цельные ломтики или кубики феты.
- Обильно посыпьте салат сушеным орегано и щедро сбрызните качественным оливковым маслом.
- Будьте осторожны с солью, ведь сыр обычно имеет достаточно выраженный соленый вкус, которого вполне хватает для баланса всей композиции.
Какой акцент стоит добавить?
Добавление лимонного сока к оливковому маслу создает классическую средиземноморскую эмульсию, которая помогает овощам быстрее выделить сок и стать нежнее, советует Onet.
Кислинка лимона не только освежает вкус огурцов и томатов, но и идеально балансирует жирность сыра фета, делая салат более сбалансированным и легким для пищеварения.
Какие рецепты попробовать?
