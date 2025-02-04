Его захочется есть ложкой: вкусный греческий соус для салатов и блюд

Все, кто готовил этот соус, расхваливают его вкус. Некоторые даже не могли удержаться и ели его ложкой с хлебом, как намазку.

Кроме удивительного вкуса этот соус может похвастаться большой универсальностью. Салат или дополнение к любимому блюду – он будет уместным в любом случае. 24 Канал предлагает приготовить этот соус по рецепту Prosto Way.

Интересно Уберите этот ингредиент – и оладьи вырастут "до неба": древний рецепт, который вы надолго полюбите

Рецепт греческого йогурта

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 свежих огурца;

– 250 граммов греческого йогурта;

– укроп – по вкусу;

– листочки свежей мяты (по желанию);

– сок половины лимона;

– 2 зубчика чеснока;

– соль – по вкусу;

– 1 чайная ложка орегано;

– оливковое масло – по вкусу.

Приготовление:

Натрите огурцы на терке и посолите, дайте им постоять 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу. Добавьте к огурцам йогурт, мелко нарезанный укроп, лимонный сок и другие ингредиенты. Тщательно перемешайте. Для украшения можете добавить листочки мяты, хотя это не обязательно. Ваш вкусный соус готов. Он может храниться в холодильнике несколько дней.

Приятного аппетита!

Масло больше не будет брызгать на плиту: какой ингредиент поможет в этом.