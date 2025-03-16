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Гуакамоле — екзотична намазка та її просте приготування

Серед страв з авокадо гуакамоле займає почесне місце. Воно смачне, а тому популярне. Не будемо забувати, що авокадо також є дуже корисним.

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Інгредієнти:

– 3 авокадо;

– 1 чилі;

– 2 помідори;

– 1 цибуля;

– 1 лайм;

– 1 пучок кінзи;

– 1 зубок часнику;

– сіль.

Приготування:

Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.

Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.

М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами.

Буде дуже смачно до тостів, грінок та брускет.

Смачного!

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