Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Идеальный летний завтрак: healthy-бургер из кабачков и лосося от известной телеведущей
11 июня, 12:54
1

Идеальный летний завтрак: healthy-бургер из кабачков и лосося от известной телеведущей

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Катя Олос поделилась рецептом healthy-бургера из кабачков, рикотты и лосося.
  • Приготовить его совсем не сложно, а летом – именно то, что надо. И полезно, и вкусно.

Питательная версия классического любимого бургера из цукини, лосося и рикотты – вкусный вариант как для завтрака, так и для обеда летом. Кабачок придает бургеру уникальной текстуры, рикотта сливочной мягкости, а лосось обеспечивает его необходимыми белками и жирами.

Это идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье. Рецептом необычного healthy-бургера делится 24 Канал со ссылкой на телеведущую Катю Олос.

Читайте также Идеальнее не придумаешь: ароматный лосось с прованскими травами в духовке

Healthy-бургер из кабачков, лосося и рикотты

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 яйцо;
– соль и перец – по вкусу;
– кунжут;
– 40 граммов рикотты;
– 40 граммов лосося;
– горсть листьев салата.

Приготовление:

  1. Для булочки на мелкой терке натрите кабачок. Добавьте яйца, крахмал, соль и измельченную зелень.
     
  2. Тщательно перемешайте и выпекайте в круглой форме в духовке при 180 градусах в течение 5 – 7 минут. Для вкуса и красоты посыпьте кунжутом, когда булочка будет почти готова.
     
  3. Подождите, пока булочка полностью остынет.
     
  4. Тем временем приготовьте начинку – нарежьте лосось, помойте и просушите листья салата, нарежьте рикотту.
     
  5. Разрежьте булочку пополам, выложите начинку.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и кабачковые котлеты.