Идеальный летний завтрак: healthy-бургер из кабачков и лосося от известной телеведущей

Питательная версия классического любимого бургера из цукини, лосося и рикотты – вкусный вариант как для завтрака, так и для обеда летом. Кабачок придает бургеру уникальной текстуры, рикотта сливочной мягкости, а лосось обеспечивает его необходимыми белками и жирами.

Это идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье. Рецептом необычного healthy-бургера делится 24 Канал со ссылкой на телеведущую Катю Олос.

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Healthy-бургер из кабачков, лосося и рикотты

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов кабачков;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 1 яйцо;

– соль и перец – по вкусу;

– кунжут;

– 40 граммов рикотты;

– 40 граммов лосося;

– горсть листьев салата.

Приготовление:

Для булочки на мелкой терке натрите кабачок. Добавьте яйца, крахмал, соль и измельченную зелень.

Тщательно перемешайте и выпекайте в круглой форме в духовке при 180 градусах в течение 5 – 7 минут. Для вкуса и красоты посыпьте кунжутом, когда булочка будет почти готова.

Подождите, пока булочка полностью остынет.

Тем временем приготовьте начинку – нарежьте лосось, помойте и просушите листья салата, нарежьте рикотту.

Разрежьте булочку пополам, выложите начинку.

Приятного аппетита!

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