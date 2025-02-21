Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Дубайский шоколад уже не тот: хлеб из брокколи без муки – новый "зеленый" тренд
21 февраля, 15:59
2

Дубайский шоколад уже не тот: хлеб из брокколи без муки – новый "зеленый" тренд

Марта Касиянчук

Хлеб с брокколи – это идеальный вариант для тех, кто любит сочетать пользу и вкус. Такой хлеб станет отличным дополнением к завтраку, обеду или ужину, а еще идеально подойдет для перекусов.

Далее в материале вас ждет простой рецепт, который обязательно удивит! Как испечь хлеб из брокколи без добавления муки рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @romayemets.

Читайте также Шарлотка с яблоками за полчаса: самый простой рецепт из всех возможных

Хлеб из брокколи без муки

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 1 брокколи;
– 3 яйца;
– 0,5 чайной ложки кориандра;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– соль и перец – по вкусу;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– семечки для посыпки.

Как испечь невероятно вкусный хлеб с брокколи: смотрите видео

Приготовление:

  1. Одну среднюю брокколи натрите на крупную терку без стебля.
     
  2. Добавьте к нему яйца, смесь перца, молотый кориандр, кукурузный крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и оливковое масло. Тщательно перемешайте.
     
  3. Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте маслом.
     
  4. Выложите подготовленную смесь в форму, выровняйте поверхность и украсьте различными видами семян.
     
  5. Запекайте в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и элементарную творожную запеканку.