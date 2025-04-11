Он идеально впишется в праздничную атмосферу: легендарный холодец из курочки и горошка

О каком бы празднике не шла речь, холодец всегда будет украшением стола. А гости не устанут вас благодарить за любимое блюдо.

Куриный холодец – это всегда вкусно, а если дополнить его яркими овощами, то он скорее будет напоминать ресторанный шедевр, чем домашнее блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Читайте также Сохраняйте и наслаждайтесь: 3 простейших салата из пекинской капусты, которые сделают праздник Рецепт холодца из курицы и овощей Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 куриная грудка;

– 5 стаканов воды;

– 1 морковка;

– 2 столовые ложки желатина;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– консервированный горошек по вкусу;

– пучок укропа и петрушки. Приготовление: Курицу заливаем холодной водой, добавляем очищенную морковь, чеснок и лук. Ставим на огонь и варим в течение часа после закипания, снимая пену во время варки. Затем добавляем лавровый лист, перец горошком и соль. Бульон несколько раз процеживаем. Морковь нарезаем кружочками, а курицу рвем на кусочки. Желатин растворяем в стакане холодной воды и оставляем на 40 минут. Набухший желатин добавляем в бульон, прогреваем на огне, но не доводим до кипения. В небольшие формы выкладываем вареную морковь, консервированный зеленый горошек и зелень. Затем добавляем курицу и заливаем все бульоном. Оставляем на ночь для застывания. Приятного аппетита! Она первая исчезает со стола: как вкусно запечь скумбрию.