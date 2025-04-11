11 апреля, 23:55
Он идеально впишется в праздничную атмосферу: легендарный холодец из курочки и горошка
О каком бы празднике не шла речь, холодец всегда будет украшением стола. А гости не устанут вас благодарить за любимое блюдо.
Куриный холодец – это всегда вкусно, а если дополнить его яркими овощами, то он скорее будет напоминать ресторанный шедевр, чем домашнее блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт холодца из курицы и овощей
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 куриная грудка;
– 5 стаканов воды;
– 1 морковка;
– 2 столовые ложки желатина;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– консервированный горошек по вкусу;
– пучок укропа и петрушки.
Приготовление:
- Курицу заливаем холодной водой, добавляем очищенную морковь, чеснок и лук. Ставим на огонь и варим в течение часа после закипания, снимая пену во время варки.
- Затем добавляем лавровый лист, перец горошком и соль. Бульон несколько раз процеживаем. Морковь нарезаем кружочками, а курицу рвем на кусочки.
- Желатин растворяем в стакане холодной воды и оставляем на 40 минут. Набухший желатин добавляем в бульон, прогреваем на огне, но не доводим до кипения.
- В небольшие формы выкладываем вареную морковь, консервированный зеленый горошек и зелень. Затем добавляем курицу и заливаем все бульоном. Оставляем на ночь для застывания.
Приятного аппетита!
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