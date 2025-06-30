Не окрошка, а холодник: современный рецепт летнего супа с оригинальным ингредиентом
- Многие хозяйки в теплое время года стараются готовить для своей семьи легкие первые блюда.
- Например, можно сделать холодник – но не классический, а несколько осовремененный.
Крабовые палочки ключевой ингредиент не только для ароматных салатов, но и универсальное дополнение к первым блюдам. Например, с ними можно приготовить летний холодник.
Такой суп похож на "классический", но содержит не только привычные ингредиенты. Как приготовить холодник с крабовыми палочками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Холодник с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 литр кваса;
– 2 огурца;
– 100 граммов крабовых палочек;
– 3 яйца;
– 5 редисок;
– пучок укропа.
Для заправки:
– 60 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов дижонской горчицы;
– 4 грамма соли;
– 2 грамма перца черного молотого.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, остудите под холодной водой и почистите от скорлупы.
- Тщательно помойте овощи и зелень. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки также. У редиса срежьте хвостики и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Измельчите свежий укроп.
- Очищенные яйца разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки отложите для заправки.
- В большой кастрюле соедините огурцы, крабовые палочки, редис и яичные белки.
- В отдельной небольшой миске соедините яичные желтки, горчицу и измельченный укроп. Добавьте соль и черный молотый перец. Теперь сметану и тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Добавьте заправку в кастрюлю с холодником. Залейте квасом, перемешайте и доведите до вкуса солью и перцем. Поставьте в холодильник на 30 минут для охлаждения.
Приятного аппетита!
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